iPhone'ların Hücresel Veri Konusundaki Yıllar Süren Gelişimi

OpenSignal, iPhone modellerinin yıllar boyunca değişen hücresel veri hızlarını test etti ve sonuçları yayınlandı. Birkaç istisna dışında her yeni iPhone'un hücresel veri hızı konusunda yol katettiği görülüyor.

Yıllardır sürekli olarak karşımıza çıkan yeni modelleriyle iPhone, Apple'ın ne kadar çalışkan olduğunu gözler önüne sürüyor. Her yeni modelde yapılan iyileştirmeler ve yenilikler genelde çok yüzeysel şekilde duyuruluyor ve işin teknik kısmı arka planda kalıyor.

OpenSignal, yaptığı yeni bir testte iPhone'ların hücresel veri hızlarının son dönemde yayınlanmış tüm modellerde nasıl geliştiğini bulmaya karar verdi. Yayınladıkları rapora göre, her yeni iPhone, hücresel veri hızı konusunda daha da hızlanıyor.

Fakat bazı istisnalar da var. 2016'da piyasaya sürülen iPhone SE, 2014'te piyasaya sürülmüş olan iPhone 6 ve 6 Plus ile karşılaştırıldığında daha yavaş görünüyor. Buna ek olarak, iPhone XR'ın hücresel veri hızı da iPhone XS ve XS Max'tan daha düşük konumda.

Tabii ki hücresel veri hızını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Buna örnek olarak zayıf kapsama alanları gösterilebilir. Modeller arasındaki hız farkı incelenirken bu gibi faktörlerin de gözden kaçmaması gerekiyor.