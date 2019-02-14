Almanya'da Qualcomm ile adeta meydan muharebesine giren Apple, sorunların çözülmesi sonrasında eski iPhone modellerini yeniden satışa sundu.

Qualcomm'un Apple'a açtığı patent ihlalleri davası oldukça cidddi bir boyuta taşınmış ve mahkeme Apple'ın iPhone'un eski modellerini Almanya genelinde satmasına yasak koymuştu. Şirketin online satış kanallarına da engel getiren mahkeme, sadece üçüncü parti satıcıların iPhone satışına açık kapı bırakmıştı.

Ancak bugün gelinen nokta da yaşanan sorunlar ortadan kalkmışa benziyor. İşin mahkeme süreci ile daha fazla uğraşmak istemeyen Apple, Qualcomm ile anlaşmaya vararak haksızlığını kabul etti. Artık Almanya genelinde Qualcomm yonga seti barındıran iPhone'ların satılmasının önünde bir engel kalmadı.

Yaklaşık 2 yıldır Çin, Rusya ve Hindistan pazarlarında büyük sorunlar yaşayan Apple, böylece bu zincire Almanya'nın de eklenmesinin önüne geçti. Bakalım Qualcomm ile varılan bu anlaşma gelecekteki stratejilerine nasıl etki edecek.