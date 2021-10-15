Moskova Metrosunda 'Yüz Tanıma ile Ödeme' Sistemi Başladı

Moskova Metrosu'nda Face Pay adı verilen yüz tanıma sistemi ile ödeme sistemi uygulanmaya başladı. Dünyada bir ilk olan bu sistem, turnikelerde bulunan biyometrik tanıma sistemi sayesinde yolcuların kimlik ve banka bilgilerini tespit ederek metroda işlerin daha hızlı ilerlemesine olanak sağlıyor.

Biyometrik veriler aracılığıyla ödeme yapma gibi hayatı kolaylaştıran sistemler hayata geçirilmeye devam ediyor. Son olarak dünyada ilk kez, yüz tanıma yöntemi ile ödeme yapma sistemi Rusya'nın başkenti Moskova'da uygulanmaya başladı.

Face Pay adı verilen bu sistem, turnikelerde bulunan biyometrik veri tarama cihazları sayesinde yolcuların sadece yüzlerini tanıtarak hızlı bir şekilde ödeme yapmasına ve dolayısıyla metroda işlerin daha hızlı ilerlemesine olanak sağlıyor.

"Moskova bu sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği dünyanın ilk kenti”

Yeni sistem hakkında Rus basınına konuşan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov; "Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in talimatıyla Face Pay, yani yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemini faaliyete geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'da yer alan 240'tan fazla metro istasyonda bu sistemi kullanmak istediklerini ve sistemin önümüzdeki iki üç yıl içerisinde yolcuların en az %10-15'i tarafından kullanılmasını beklediklerini belirten Liksutov, açıklamasında "Moskova bu sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği dünyanın ilk kenti” sözlerine yer verdi.

Sistem hakkında yapılan açıklamaya göre yolcuların bu sistemi kullanabilmesi için öncelikle Metro Moskvı adlı uygulamayı indirmeleri ve fotoğraf, ulaşım ve banka bilgileriyle birlikte kayıt olmaları gerekiyor. Uygulamaya kayıt olan yolcular, birkaç saat içerisinde Face Pay sistemini kullanılabilir hâle gelecek.