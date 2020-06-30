Resmi Gazete’de bugün açıklanan yeni bir kararla birçok motor parçası, kimyasal katkı maddesi, elektronik devre parçaları, akümülatör ve lityum iyon bataryalara ek vergiler getirildi. Ek gümrük vergisi getirilen ürünler arasında elektrikli araçların bataryaları da bulunuyor.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yeni bir kararla bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirildi. Yeni vergiler, motor parçaları dahil pek çok ürünü kapsarken vergiden etkilenen ürünler arasında en çok elektrikli araç bataryaları dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, vergi uygulanacak lityum iyon bataryalar, “Uzunluğu 700 mm veya daha fazla ancak 2820 mm’yi geçmeyen, genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1660 mm’yi geçmeyen, ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg’den ağır olmayan, 175 kWh’den daha güçlü olmayan, nominal voltajı 400 V olan tüm ithal lityum iyon şarj edilebilir bataryalar” olarak tarif edildi.

Alınan yeni ek vergi kararına göre yukarıdaki tarihe uyan, elektrikli araçlarda da kullanılan bataryalara ek vergi uygulanacak. Karara göre tarif edilen lityum iyon bataryalardan yüzde 1.3 oranında ek vergi alınacak.

Yayımlanan karara göre bahsedilen ürünlere ek vergi uygulaması, 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak. 31 Aralık’tan sonra bir yeniden değerlendirme yapılarak vergilendirmenin devam edip etmeyeceğine karar verilecek.