400'den Fazla Ürüne İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Resmî Gazete’de yayınlanan yeni karara göre 400’den fazla ürüne 30 Eylül tarihine kadar ilave gümrük vergisi getirildi. Yeni gümrük vergilerinin oranı ürün bazında %20’ye kadar ulaşıyor.

Son dönemlerde birçok ürün için getirilen ek gümrük vergileri, özellikle tüketiciler tarafından oldukça tepki çekmişti. O ürünlerin üstüne yeni ürünler eklendi, 400’den fazla ürüne daha ilave gümrük vergisi geldi.

Getirilen yeni ek gümrük vergileri, 30 Eylül tarihine kadar uygulanacak ve vergi oranı %20 olarak uygulanacak. İlave gümrük vergisi getirilen ürünler arasında fırın, davlumbaz ve kıymetli süs eşyaları gibi birçok ürün yer alıyor.

400’den fazla ürüne ek gümrük vergisi

400’ün üzerindeki ürün için getirilen bu ek gümrük vergisi 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. Bu ek vergi, 30 Eylül’e kadar ürünlere göre değişen oranlarda %20’ye kadar ulaşacak. 30 Eylül’den sonra ise ilave vergilerin oranı 10 puana kadar düşürülecek.

T24’te yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı, kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğleri çıkarabilecek, özel ve zorunlu durumları inceleyerek sonuçlandırabilecek. Ayrıca bunlara ek olarak güneş panellerinde kullanılması kaydıyla ithal edilen yansıtıcı filmlerde, plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılacak plastik plaka ithallerinde de gümrük vergisi %10 olarak belirlendi. Bu kararların da geçerlilik tarihi 30 Eylül olarak açıklandı.

Peki, daha önce ek gümrük vergisi getirilen binden fazla ürüne yeni kararla birlikte hangi ürünler eklendi? Yeni karar göre tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası gibi 400’den fazla ürüne geçici gümrük vergisi uygulandı.