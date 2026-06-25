Motorlu araçların uygunluk belgelerini elektronik ortama taşıyan düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı.

Dün Resmî Gazete üzerinden Türkiye’deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme “Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ismini alıyor.

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Bu düzenleme, basitçe anlatacak olursak motorlu araçların uygunluk belgeleriyle alakalı. Amaç, bu belgeleri direkt olarak elektronik ortama taşımak. Gelin yürülüğe giren düzenlemenin detaylarına bakalım.

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Uygunluk belgeleri elektronik ortama taşınacak

İmalatçılar, belirtilen elektronik ortamdaki uygunluk belgesini Araç Sicil ve Tescil Sistemi aracılığıyla Türkiye Noterler Birliğine sunacak. Buradaki taraflar arasındaki veri alışverişi, ilgili kanun çerçevesinde güvence altına alınacak. Ayrıca elektronik ortamdaki uygunluk belgesindeki verilerin temel biçimi ve yapısının XML şema yapısı ve ilkelerine göre oluşturulacağı da belirtilmiş.

Bunun yanı sıra uygunluk belgesi bilgileri elektronik ortamda veri olarak iletilirken güvenli bir yerel web bağlantısı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standartlaştırılmış araç bilgisi formatı kullanılacak. 7 Temmuz itibarıyla M ve N kategorisi araçların yazılım güncellemesi şartlarını sağlamaması hâlinde tescilleri, piyasa arzı, hizmete girmesi yasaklanacak. O kategorisindekilerin ise imalinin yasaklanacağı aktarılmış.