2000’li yıllarda teknoloji dünyasında birçok yeniliğin görüldüğü bir yıldı. Ancak bu süreçte, Apple ve Motorola’nın iş birliğiyle hayata geçirilen ROKR E1 beklenen başarıyı gösterememişti. Gelin nedenlerini anlatalım.

Motorola ROKR E1, Apple’ın iTunes müzik yazılımı ile uyumlu olan ilk telefon olma özelliği ile dikkat çekti.

Apple ve Motorola gibi iki devin iş birliğiyle geliştirilen bu cihaz, 512 MB microSD kartla birlikte geliyordu ve kullanıcıların 100 şarkıya kadar müzik yükleyebilmesine imkân tanıyordu.

Aslında görünüşte her şey iyi gibiydi ancak telefon bir şekilde başarısızlığa mahkûm olmuştu.

Şık bir görünüme sahipti ve aslında Motorola’nın popüler E398 modelinin bir yeniden tasarlanmış ve markalanmış versiyonuydu.

Telefonun iTunes’u çalıştırmak için özel bir düğmesi vardı ve stereo hoparlörlere sahipti.

Ek olarak, döneminin ötesinde bir özellik olan 2.5 mm kulaklık girişine sahipti.

ROKR E1’in başarısızlığının arkasındaysa birkaç önemli sebep yer alıyordu.

İlk sorun telefonun yalnızca 100 şarkı depolamaya izin veriyordu ve bu depolama kapasitesi dönemin 512 MB iPod shuffle’ının bile gerisinde kalmıştı.

Ek olarak, iTunes üzerinden şarkı satın alıp telefona bir kablo bağlantısı yardımıyla şarkıları aktarmak gerekiyordu ve bu durum kullanıcılar için süreci gereksiz şekilde karmaşıklaştırıyordu.

Ayrıca telefonun ekranının küçük olması ve kamerasının düşük kaliteli olması kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı.

Bir diğer sorunsa, ROKR E1’in tanıtıldığı gün Apple yeni iPod Nano’yu tanıtmış olmasıydı.

Apple’ın yeni iPod’u tanıtması dikkati bu telefondan başka yöne kaydırarak ROKR E1’ın başarısına gölge düşürmüştü.

Öyle ki, Motorola CEO’su Apple’ın bu hareketini cihazı sabote etme çabası olarak değerlendirmişti.

Tüm bu faktörlerin etkisiyle, ROKR E1 beklenen ilgiyi göremedi ve satışlar tatmin edici seviyelere çıkamadı.

Bu sebeple, 2005 yılında piyasaya sürülen ROKR E1, sadece 1 sene içinde piyasadan çekildi.

Bu başarısızlık, Apple için önemli bir ders oldu ve Steve Jobs cihazın eksikliklerini detaylıca inceleyerek mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunacak bir cihaz geliştirmeye odaklandı.

Jobs’un bu çabasıysa iPhone’un doğuşuna zemin hazırladı…

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