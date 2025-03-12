Yeni gelecek olan düzenleme ile kask takmama, akrobatik hareket ve kırmızı ışık ihlali gibi durumlarda cezalar önemli ölçüde artırılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerinin kural ihlali yapması durumunda uygulanacak yeni cezalara ilişkin çalışmaları açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni ceza düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Hazırlanan çalışma TBMM'de kabul edildikten sonra yasalaşacak.

Kural ihlallerine gelen cezalar artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren yeni bir yasal düzenleme sunumu gerçekleştirdi. Artan motosiklet kullanımı ve buna bağlı olarak artan trafik kazaları, yetkilileri harekete geçirdi. Yeni düzenlemeyle, iki tekerlekli araç kullanıcılarının kural ihlallerine yönelik cezalar önemli ölçüde artırılacak.

Özellikle kask takmama cezası, bu düzenlemede dikkat çeken bir nokta. Mevcut durumda 993 TL olan bu ceza, ilk ihlalde hem sürücüye hem de varsa yolcuya (artçıya) 1.500 TL olarak uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 3.000 TL'ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 9.000 TL'ye yükselecek.

Trafik akışı esnasında tek teker gitmek gibi tehlikeli hareketler veya yol üzerinde yarış yapma gibi eylemlere 47 bin TL para cezası uygulanacak. Bu tür akrobatik hareketlerin tespiti halinde, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Yarış yapma durumunda ise bu süre 2 yıla kadar uzayacak. Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası aynı kalacak. Ancak, ehliyeti geçici olarak alınmış veya iptal edilmiş kişilerin araç kullanması halinde bu ceza 186 bin TL'ye yükselecek. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücülere ise 2 bin 167 TL yerine 47 bin TL ceza kesilecek ve ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak.

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık ihlali cezası, 5 bin TL'ye yükseltilecek. Bu ihlalin bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde, her tekrar için ceza 5 bin TL daha artacak. Üçüncü ihlalden itibaren, para cezasının yanı sıra sürücünün ehliyetine de el konulacak. Ehliyet el koyma süresi, üçüncü ihlalde 30 gün, dördüncü ihlalde 60 gün ve beşinci ihlalde 90 gün olarak belirlendi. Bir yıl içinde altıncı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek. Üçüncü ihlalden itibaren ise sürücülerden psikoteknik değerlendirme ve göz muayenesi raporu istenecek.