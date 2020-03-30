Mount & Blade II: Bannerlord Nihayet PC İçin Yayınlandı

Yıllardır dört gözle beklediğimiz Mount & Blade II: Bannerlord, nihayet beklenen çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun yapımcısı TaleWorlds tarafından çıkışa özel bir indirim kampanyası da var.

Yıllar geçti ama içimizdeki Mount & Blade tutkusu geçmedi. İlk oyunda at koşturan nesil çoluk çocuk sahibi oldu, ev geçindirmeye başladı. Türkiye'nin önde gelen oyun şirketlerinden TaleWorlds, yıllar süren çalışmaların ardından Mount & Blade II: Bannerlord'u oyuncuların beğenisine sundu.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beklenen Bannerlord, 30 Mart 13:00’da satın alınabilir ve indirilebilir hâle geldi. Oyunun 150 TL olarak açıklanan standart Türkiye fiyatında ise çıkışa özel bir indirim kampanyası var.

Mount & Blade II: Bannerlord hasreti son buldu:

Mount & Blade II: Bannerlord seçili dijital marketlerde şu anda herkes tarafından kullanılabilen bir yüzde 10’luk indirimle satılıyor. Eğer daha önce çıkan herhangi bir Mount & Blade oyununa sahipseniz fazladan bir yüzde 10 indirimi daha kapmış oluyorsunuz.

Sonuç olarak oyun şu anda herkes tarafından 134,99 TL üzerinden satın alınabiliyor. Eğer daha önce satın almış olduğunuz bir Mount & Blade oyununa sahipseniz, oyunun fiyatı 119,99 TL'ye düşüyor . Eğer siz de yıllardır bu oyunu satın almak için bekleyen oyunculardansanız, indirim için son tarihin 13 Nisan olduğunu da belirtelim.

Mount & Blade II: Bannerlord nasıl indirilir?

Oyunu şu anda Steam ve TaleWorlds’ün resmî sitesi üzerinden satın alıp indirebilirsiniz. Oyunu indirmeden önce mutlaka aşağıda yer alan sistem gereksinimleri bölümüne göz atın. Yakında Bannerlord ile ilgili tüm detaylarla karşınızda olacağız. Herkese iyi oyunlar!

Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 6 GB

6 GB Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB Depolama: 60 GB

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