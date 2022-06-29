Birkaç gün önce yeni versiyonu kullanıma sunulan Mozilla Firefox, kullanıcılar için önemli bir yeni gizlilik özelliğini de kullanıma sundu. Bu yeni özellik, internette gezindiğimiz siteleri izleyen URL’lerden parametreleri çıkarıyor.

Kullanıcıların internette gezinirken en rahatsız olduğu şeylerden biri de en son baktıkları ürünle ya da herhangi bir şeyle ilgili karşılarına çıkan reklamlar. Kullanıcı gizliliği konusunda büyük sorunlar yaşayan dev teknoloji şirketlerinin başı ağrımaya devam ederken Mozilla Firefox bu konuda kullanıcıları sonra derece memnun edecek bir özellikle tarayıcısını güncelledi.

Facebook başta olmak üzere birçok şirket, tıklanmalardaki bağlantıları izlemek için özel URL sorgu parametreleri kullanır. Bunun nedeni ise şirketlerin kullanıcılara internet ortamında daha kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi sunmak olarak açıklanıyor. Birçok kullanıcının canını sıkan bu durumla ilgili Firefox yüzleri güldürecek bir özelliği kullanıma sundu. Sorgu Parametre Sıyırması olarak adlandırılan bu özellik ile artık Firefox’ta gezinirken şirketler, hangi bağlantıları tıkladığınızı, nerelerde gezindiğinizi göremeyecek.

Sorgu Parametre Sıyırma özelliğini nasıl etkinleştireceğiz?



Firefox’un bu yeni özelliği ‘Gelişmiş İzlenme Koruması’nın bir parçası olarak kullanıma sunuldu. Bu özelliği şu adımları izleyerek etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlar bölümünden “Gizlilik ve Güvenlik” kısmına tıklayın.

“Gelişmiş İzlenme Koruması” seçeneğini Sıkı olarak değiştirin.

Bu özelliği gizli sekmelerde kullanmak isteyen kullanıcılara ise uzmanlardan üzücü bir haber var. Uzmanlara göre bu özelliği etkinleştirseniz bile gizli sekmeden gezinirken parametreler yani nereye tıkladığınız görünebilir ancak bunun kesinliğiyle ilgili net bir bilgi yok.

Gizli modda bu özelliği etkinleştirmek için ise şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Adres çubuğuna about:config yazın ve aratın

Aşağıdaki fotoğraftaki gibi 'privacy.query_stripping.enabled.pbmode' seçeneğini True olarak işaretleyin.

Uygulama dün itibarıyla kullanıma sunuldu ve bugün erişilebilir durumda. Yeni özellikle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, ayarlarınızı tekrar "Standart" yani eski haline getirebiliyorsunuz.



