Google ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki davada ifade veren bir Mozilla yetkilisi, şirketin hayatta kalmak için Google'a muhtaç olduğunu söyledi. Mozilla'ya göre Google anlaşmaları biterse iflas durumu kaçınılmaz.

ABD merkezli teknoloji devi Google, son dönemlerde ABD Adalet Bakanlığı'nın baskısı altında. Bilen okurlarımız vardır; ABD hükûmeti, tekel olarak gördüğü Google'ın parçalanmasını istiyor. Google ise buna direnmeye çalışıyor. Neler yaşanacağını ise şimdilik kimse bilmiyor.

Açılan dava kapsamında üzerinde durulan hususlardan bir tanesi, Google'ın rekabete aykırı tavırlar içerisinde olması. Mesela ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın varsayılan arama motoru olmak için Apple ve Mozilla gibi firmalarla yaptıkları anlaşmalardan rahatsız. İşte bu durum, son günlerde Mozilla'yı ciddi anlamda rahatsız etmiş gibi görünüyor. Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Mozilla Finans Direktörü Eric Muhlheim, Google desteği olmaması hâlinde iflas edebileceklerini söyledi.

"Mozilla gelirinin yüzde 85'ini Google sağlıyor"

Eric Muhlheim tarafından yapılan açıklamaya göre Mozilla gelirlerinin yüzde 85 gibi çok ciddi bir bölümü, Firefox için Google ile yapılan varsayılan arama motoru anlaşmasından sağlanıyor. Durumun "korkutucu" olduğunu söyleyen Mozilla yetkilisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın bu tür anlaşmalara engel koyması hâlinde sadece kendilerinin değil, diğer tarayıcı geliştiricilerin de çok zor durumda kalacaklarını ifade ediyor.

Mozilla'nın tek korkusu bir daha Google ile anlaşma yapamamak değil. Şirket, geçmişte yaşananlara da atıfta bulunuyor. Muhlheim, 2014-2017 döneminde varsayılan arama motoru olarak Yahoo'yu kullanmaya başladıklarını ancak bunun sonuçlarının kullanıcı tarafında olumsuz karşılandığını ifade etti. Bakalım ABD Adalet Bakanlığı, tüm bunlar karşısında ne yapacak...