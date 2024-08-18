MrBeast, Pedofili Skandalı Yüzünden "Eskisi Kadar" İzlenmiyor

MrBeast'in adı pedofili skandalına karışan eski çalışanı Ava Kris Tyson yüzünden on milyonlarca izlenme ve yüz binlerce dolar gelir kaybettiği ortaya çıktı.

YouTube'un en popüler içerik üreticilerinden MrBeast (Jimmy Donaldson), eski çalışanı Ava Kris Tyson'ın reşit olmayan çocuklarla çevrim içi uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları nedeniyle hem popülaritesini hem de para kaybediyor gibi görünüyor. ViewStats verilerine göre MrBeast, dünya çapında 300 milyondan fazla abonesiyle platformun en çok takip edilen kanalı olmasına rağmen, bu skandal nedeniyle izlenme sayılarında ve abone "artışında" önemli bir azalma yaşıyor.

MrBeast'in ana kanalındaki izlenme sayıları, son 28 günde Ava Kris Tyson skandalı öncesindekine kıyasla 153 milyon daha düşük kaldı ve yeni abone sayısında da 12 milyonluk bir düşüş gözlemlendi. Bu durumun, içerik üreticisinin yaklaşık 700 bin dolarlık potansiyel gelir kaybına yol açtığı tahmin ediliyor. MrBeast, Ava Kris Tyson'ın skandal olan konuşmasını "iğrenç" olarak nitelendirse ve Tyson'ın ekibinden ayrıldığını açıklasa da ortaya çıkan konuşmalar, MrBeast markasını kötü etkilemişe benziyor.

MrBeast, daha kriz büyümeden Tyson'ın ekibinden ayrıldığını açıklamıştı

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmayan MrBeast, sadece Tyson'ın şirketten çıkarıldığını ve durumun bağımsız bir kuruluş tarafından inceleneceğini duyurdu. Uzmanlar, bu sürecin MrBeast’in mali durumu ve markası üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Sosyal medya uzmanı Katya Varbanova, bu tür skandalların markayı tamamen yok etmeyeceğini düşünse de, sorunun çözülmesinin MrBeast için oldukça pahalıya mal olabileceğini vurguladı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, MrBeast’in hayran kitlesi büyük ölçüde sadık kalmaya devam ediyor. Son olarak, "7 Gün Mağarada Mahsur Kalmak" başlıklı videosu, 4 saat içinde 10 milyon izlenmeye ulaştı. Ayrıca, YouTuber, yeni oyuncak serisi "MrBeast Lab"ı tanıtarak kendi markasını taşıyan ürün lansmanlarına devam etme kararı aldı.