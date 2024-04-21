MrBeast'in en son paylaştığı 40 dakikalık videoda 100'e kadar her yaştan insan yarıştı.

“Bunun üstüne daha ne koyabilir?” diye düşünürken her seferinde farklı ve enteresan bir video içeriğiyle karşımıza çıkan MrBeast, geçtiğimiz ay Prime Video ile gerçekleştirdiği büyük ortaklıkla gündem olmuştu. Söz konusu ortaklıkla MrBeast, Prime Video’da yayınlanacak bir yarışmada 5 milyon dolar ödül sunacak.

Farklı platformlar için bu tür iş birlikleri devam ederken ünlü YouTuber, kendi kanalına da ilginç içerikler çekmeye devam ediyor. Bu içerikler her seferinde eğlence veya iyilik üzerine olsa da maalesef MrBeast’i eleştirilerin hedefi olmaktan kurtaramıyor. Son videosu da bu döngüyü kıramayarak eleştirileri üzerine çekti.

1-100 aralığında her yaştan insan var.

1 yaşındaki çocuk büyüyüp nasıl bir fırsatı kaçırdığını anlamadan biz size videodan bahsedelim. Söz konusu videoda 100 kişi, 250 bin dolarlık büyük ödül için yarıştı. Fakat işin garibi, yarışmada bu 100 kişi kimin 250 bin doları hak ettiğini belirledi. Yarışmanın başlamasıyla herkes, kendisi için ayrılan şeffaf odalara girdi.

Çıkmaya karar veren veya kendi odalarına göre belirlenen kırmızı çizgileri geçen yarışmacılar, diskalifiye oldu. Fakat büyük çoğunluk, videonun MrBeast kanalına pek de yakışmadığını düşündü. Çünkü videonun kendisi her ne kadar teknik açıdan oldukça profesyonel olsa da YouTuber, bu sefer hızlı tempoyu düşürüp süreyi artırarak (40 dakika) işe biraz daha hikâye katmak istemiş. Fakat para söz konusu olunca videodan da görüleceği üzere insanların birbirine düşmesi, izleyenler üzerinde kanalın her zamanki hissini uyandırmamış.

Siz videoyu nasıl buldunuz?