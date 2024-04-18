2019 yılında PewDiePie'ı geride bırakıp en çok abonesi olan YouTube kanalı hâline gelen T-Series yakında tahtını MrBeast'e kaptırabilir.

Bundan beş yıl önce YouTube'da bir abone kazanma yarışı, dünyanın dört bir yanında büyük bir merakla izleniyordu. PewDiePie ile Hindistan'ın en büyük müzik şirketi T-Series arasındaki mücadelenin galibi T-Series olmuştu. Beş yıldır YouTube'un en çok aboneye sahip kanalı olan T-Series yakında tahtını MrBeast'e kaptırabilir.

T-Series'in şu anda 263 milyon abonesi bulunuyor. Son birkaç yıldır sosyal medyanın en önemli figürlerinden olan MrBeast ise 252 milyon aboneye sahip. Aradaki farkın azalması üzerinde T-Series harekete geçti ve izleyicilerinden kanallarına abone olmalarını istediği bir video yayımladı.

İşte T-Series'in abonelik videosu

Videoda, 1997 yılında vefat eden T-Series kurucusu Gulshan Kumar'a atfedilen "Hindistanı ve benim halkımı uluslararası platformun zirvesine çıkarmak istiyorum" ifadesi yer aldı. Ardından da kullanıcılar, "birlikte tarih yazmak için" kanala abone olmaya çağrıldı.

Videoda MrBeast'ten bahsedilmiyor olsa da T-Series'in müzik ve film fragmanları arasında bu duyuru elbette dikkat çekiyor. Kaldı ki yeni abone sayılarına baktığımızda da MrBeast'in bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Geçtiğimiz ay MrBeast'in kazandığı 7 milyon yeni aboneye karşılık Hintli müzik şirketi 2 milyon abone kazanabilmişti.

Konuyla ilgili olarak X üzerinden bir açıklamada bulunan MrBeast, "T-Series ile yaklaşan abonelik yarışı öncesinde Hindistan'daki hayranlarımı sevdiğimi ve bunun ülkelerle hiçbir ilgisi olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Sadece 1 numara olmak en çok aboneye sahip olmak istiyorum." ifadesini kullandı.