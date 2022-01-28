mRNA ile Geliştirilen HIV Aşısının Klinik Testleri Başladı

COVID aşısı da üretenilaç şirketi Moderna, geliştirdiği HIV aşısının klinik testlerinin başladığını açıkladı. Bu aşının COVID aşılarında kullanılan mRNA teknolojisi ile geliştirildiği ifade edildi.

HIV ismi verilen virüs nedeniyle ortaya çıkan AIDS hastalığı, insanoğlunun karşılaştığı en ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. İlk ortaya çıktığı 1980’lerden beri milyonlarca insanın ölümüne yol açan bu hastalık, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudun direncine zarar veriyor. Bu yüzden de bilim insanları hastalığa uzun yıllardır karşı bir aşı geliştirmeye çalışıyor.

Şimdi de bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. COVID-19 aşısı da geliştiren ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ve Uluslararası AIDS Aşı Girişimi, geliştirdikleri HIV aşısı için insanlı deneylere başladığını açıkladı. Gelen haberlerde bu aşıda da tıpkı COVID aşısında olduğu gibi mRNA teknolojisinin kullanıldığı ifade edildi.

56 sağlıklı yetişkin üzerinde testler gerçekleştirilecek

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre perşembe günü aşının klinik denemelerine başlandı. Uzmanlar ilk dozun, ABD’nin başkenti Washington’da yer alan George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gönüllülere uygulandığını aktardı.

Faz 1 çalışmalarında 56 HIV negatif yetişkinin yer alacağını kaydeden yetkililer, bu kişilerden 48’inin bir veya iki doz mRNA aşısı olacağını belirtti. Daha sonra da bu grubun 32’sine bir hatırlatma dozu uygulanacağı aktarıldı. Kalan sekiz kişiye ise yalnızca hatırlatma dozun uygulanacağı ifade edildi. Buna ek olarak Moderna, tüm grubu altı ay boyunca gözlemleyeceğini ve aşının etkili olup olmadığını görmek için bağışıklık tepkilerini moleküler düzeyde incelemeyi planladığını duyurdu.

COVID-19 aşısında da kullanılan mRNA teknolojisi sayesinde geliştirilen bu aşının; bağışıklık sisteminin bir parçası olan B hücrelerini, bnAb olarak bilinen ve hastalığa karşı etkili olduğu düşünülen antikorlara dönüştürmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra bu teknolojinin sıtma gibi başka ölümcül hastalıklara karşı geliştirilecek olan aşılarda kullanılabileceği ve tıp dünyasında önemli gelişmelere yol açabileceği ifade ediliyor.