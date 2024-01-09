MSI, el konsolu sektörüne giriş yapmasını sağlayacak Claw'ı duyurdu. Windows 11'le çalışan konsol, etkileyici özelliklerle donatıldı. Claw, yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek.

Oyuncular için ürettiği eşsiz donanım ekipmanlarıyla gönüllere taht kuran MSI, yeni bir sektöre giriş yaptı. CES 2024 kapsamında sahne alan şirket, el konsolu "Claw"ı duyurdu. Claw, Steam Deck'e rakip bir cihaz olarak karşımıza çıktı.

MSI Claw, etkileyici özelliklerle donatılan bir el konsolu olarak çalışacak. Windows 11 tabanlı konsol, Intel'in "Core Ultra 7 155H" isimli yeni nesil işlemcisinden güç alıyor. 16 GB RAM ve 1 TB'ye kadar PCIe M.2 depolama ile eşleştirilen konsol, AAA oyunları yüksek performansta oynatabilmek için özel olarak tasarlandı.

Karşınızda MSI Claw

MSI tarafından yapılan açıklamaya göre Claw, 53Wh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. MSI'ın, "sektördeki en büyük kapasite" dediği bu batarya, AAA oyunların 2 saate kadar kesintisiz bir şekilde oynanabilmesini sağlıyor. Tabii büyük batarya tek başına yeterli değil. El konsolunun etkileyici bir deneyim sunabilmesi için oldukça iyi bir havalandırma sistemine sahip olması gerekiyordu ve MSI, arka kasanın neredeyse tamamını soğutma için kullandı.

294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığında olan el konsolu, 675 gram ağırlık değerine sahip. Ayrıca bu konsolda 7 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran, 1080p çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 500 nit parlaklık değerine sahip. Thunderbolt 4, microSD ve 3,5 mm kulaklık girişine de sahip olan konsol, tüm ihtiyaçları karşılayacak gibi görünüyor.

MSI Claw'ın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de PC için geliştirilen oyunların ötesine geçebiliyor olması. Konsoldaki App Player isimli yazılım, Android oyunların bu el konsolunda çalıştırılabilmesini sağlayacak.

MSI, Claw'ı hangi ülke pazarlarına ulaştıracağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak bu el konsolunun fiyatına ilişkin bilgi sahibiyiz. Yapılan açıklamaya göre giriş seviye MSI Claw, 699 dolar karşılığında satın alınabilecek. En üst düzey özelliklerle donatılan versiyon içinse 799 dolar ödeme yapılacak. Bu konsolun, 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.