Msvcp140.dll Hatası Nedir, Nasıl Çözülür?

Bilgisayarımıza bir program veya oyun yükleyip çalıştırmak istediğimiz zaman bazen çeşitli hatalarla karşılaşırız. Bunlardan biri de msvcp140.dll hatasıdır. Msvcp140.dll hatası nedir, neden olur ve nasıl çözülür?

Skype gibi uygulamalar veya çeşitli oyunlar yükleyip oynamak istediğiniz zaman bilgisayarınızda bazı hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu hataların çoğu genellikle DLL dosyaları ile ilgili oluyor ve bu durumu çözmeden oyununuzu veya programınızı düzgün bir şekilde çalıştıramıyorsunuz.

Bu yazımızda az önce bahsettiğimiz gibi bir dll hatası olan msvcp140.dll hatasının neden gerçekleştiğini ve bu hatanın nasıl giderilebileceğini sizlere anlatacağız. Yazımızın içerisinde bu sorunu çözerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden de bahsedeceğiz.

msvcp140.dll hatası nedir?

Bilgisayarlarımızın vazgeçilmezi haline gelen küçük dosyalarından biri olan msvcp140.dll, bilgisayarı biraz fazla kullanan insanların karşısına çıkan yaygın bir hatadır. Çoğu DLL hatasında olduğu gibi bu hata da bir oyun ya da bir program çalıştırılmaya çalışıldığında ortaya çıkar.

Eğer bu hatayı alıyorsanız bunun üç sebebi vardır. Hata, msvcp140.dll ismindeki dosyanın kaybolması, bozulması veya düzgün çalışmıyor olması nedeniyle ortaya çıkar. Bu tarz bir duruma genelde bilgisayara girmiş olan zararlı bir yazılım yol açabiliyor. Bunun yanı sıra Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 paketinin yüklenmesiyle gelen dosya, eğer paket hiç yüklenmediyse veya düzgün yüklenemediyse, bu dosya ile iletişime geçmeye çalışan hiçbir programın çalışmamasına sebep oluyor. Gelin yavaştan çözüme geçelim.

Msvcp140.dll hatasını çözerken dikkat edilmesi gerekenler

Msvcp140.dll hatasını çözmeye başlamadan önce, sorunu çözerken hangi yolu kullanacağınızı seçerken bazı özel durumlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bir sistem dosyası olduğundan, bir oyun oynamak için sorunu çözeyim derken bilgisayarı riskli duruma sokma olasılığınız da yüksek.

DLL hatalarının en genel çözüm yöntemi, dosyayı elle indirip gerekli klasöre atmaktır. Bu yöntemle sorunlar genelde çözülmüş olur ve istenilen programlar ile oyunlar doğru şekilde açılabilir. Ancak bu dosyayı elle indirmek başka çözüm yollarına oranla çok daha risklidir, bu yüzden daha fazla dikkat gerektirir.

Dolayısıyla eğer dosyayı elle indirip gerekli klasöre atacağınız çözüm yöntemini kullanacaksanız, güvenilir ve düzgün bir internet sitesi seçmek zorundasınız. Eğer yanlış bir hamle yapıp güvenilmez bir siteden msvcp140.dll dosyasını indirmeye kalkışırsanız, bilgisayarınıza zararlı yazılım içeren bir dosya indirme olasılığınız çok yüksektir. Yine de merak etmeyin, zira biz güvenli linkleri sizler için yazımızda paylaşacağız.

Msvcp140.dll hatasının çözümleri:

Yeniden yükleme yapın

Windows güncelleştirmelerini kontrol edin

Sistem Dosya Denetçisini kullanın

Msvcp140.dll dosyasını indirin ve elle kurun

Yeniden yükleme yapın

Bazı programlar ve oyunlar, düzgün şekilde yüklenemediği için DLL dosyasını göremeyebilir ve bu yüzden çalıştırılamaz. Eğer bu tarz bir programa sahipseniz ve programı çalıştırmaya çalıştığınızda “program msvcp140.dll bilgisayarınızda eksik”, “cannot find msvcp140.dll please reinstall this application”, “kod yürütülmesine devam edemiyor çünkü mvcp140.dll bulunamadı” gibi hatalar alıyorsanız ancak diğer programlarda böyle bir sorun yoksa, programı yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Unutmayın, bu yöntem eğer yalnızca tek bir program bu hatayı veriyorsa geçerlidir. Programı tamamen silmek için Ayarlar > Uygulamalar ve Özellikler kısmına gelerek hata veren programı tamamen kaldırmanız gerekiyor. Bu adımın sonrasında bilgisayarı yeniden başlatın ve programı tekrardan kurun. Eğer bu yöntem sorununuzu çözmediyse, bir sonraki adıma göz atalım.

Windows güncelleştirmelerini kontrol edin

Windows için yayınlanan güncellemeler, bilgisayarınızın düzgün şekilde çalışabilmesi için büyük önem taşır. Bu güncellemeler hem bilgisayarlarınızdaki eksik dosyaları tamamlayıp bilgisayarın daha iyi performans sergilemesini hem de önemli güvenlik yamaları ekleyerek bilgisayarın kötü amaçlı kişi ve yazılımlardan korunmasını sağlar.

Windows’u güncellemek için öncelikle Ayarlar kısmına girin. Daha sonra Güncelleştirme ve Güvenlik kısmına girin ve en sonunda Güncelleştirmeleri Denetle düğmesine tıklayın. Bir süre bekledikten sonra eğer güncelleştirme geldiyse kurun ve bilgisayarı yeniden başlatın. Sorununuz hala çözülmedi mi? En azından bilgisayarınızı daha güvenli ve iyi hale getirmiş oldunuz. Diğer adıma geçelim.

Sistem Dosya Denetçisini kullanın

Sistem Dosya Denetçisi, bozuk sistem dosyalarını bulmanızı ve onları onarmanızı sağlıyor. SFC taraması olarak da bilinen arama sistemi, msvcp140.dll hatası gibi hatalar almanız durumunda dosyanın bozuk olup olmadığını araştırabilmeniz için güzel bir yöntem. Bunun yanı sıra bozuk olan başka sistem dosyaları da varsa onları da görebilirsiniz.

Bu aramayı gerçekleştirebilmeniz için CMD olarak da anılan Komut İstemi penceresini yönetici olarak açmanız gerekiyor. Açılan pencereye “sfc /scannow” komutunu yazmanız ve enter tuşuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu işlemi tamamladıktan sonra sistem bir süre boyunca bozuk olan dosyaları arayacak ve bulduktan sonra onaracaktır. Sizlere ise bu durumda yalnızca beklemek düşüyor. Bu yöntem de işe yaramadıysa, geriye yapabileceğiniz tek bir yöntem kalıyor.

Msvcp140.dll dosyasını indirin ve elle kurun

Msvcp140.dll hatası için sunduğumuz çözümler arasında sorunu kökten çözebilen ve hızlı bir şekilde istediğiniz programa erişebilmenizi sağlayan yöntem budur. “Ah Webtekno, üzümlü kekim; madem en kesin yöntem buydu, neden ilk başta vermedin?” dediğinizi duyar gibiyim. Bunun sebebi, istediğiniz programı açabilmenizi sağlayacak olan bu yöntemin az önce saydıklarımız arasında en güvensiz yöntem olması.

Evet, msvcp140.dll dosyasını elle indirip gereken klasöre atmak genellikle sorunu kökten halledebiliyor ancak zararlı bir dosyayı istediğiniz programı açabilmek için sistem dosyasına atmak, daha sonra bilgisayarı kullanılamaz hale getirebilir. Dolayısıyla bu yönteme gelene kadar daha güvenli yöntemleri sizinle paylaşmayı daha uygun gördük.

DLL dosyalarını indirirken her zaman dikkatli olmanız gerekmekte. Güvenilir bir site olan www.dll-files.com, yıllardır DLL dosyaları paylaşıyor ve bu dosyaların hemen hemen hepsi güvenilir oluyor. Birazdan sizlere kolaylık olması açısından indirme linklerini direkt olarak vereceğiz ancak dosyaları indirdikten sonra yine de bir virüs taramasından geçmenizi öneririz. Sonuçta internet her zaman riskin hat safhada olduğu bir ortam, dolayısıyla temkinli olmak gerek.

Msvcp140.dll indir

Bu işlemi yapmadan önce işletim sisteminizin kaç bit olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer 32 bit işletim sisteminiz varsa ve siz 64 bit versiyonu için olan DLL dosyasını indirirseniz, programlar düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. Bilgisayarınızın işletim sisteminin kaç bit olduğunu öğrenmek için Bilgisayarım > Sistem Özellikleri dizinine gidebilirsiniz.

msvcp140.dll 32 bit indir

msvcp140.dll 64 bit indir

Msvcp140.dll nasıl kurulur?

Doğru msvcp140.dll dosyasını indirmek kadar bu dosyayı doğru yere atmak da önemlidir. Windows’un 64 bit ve 32 bit işletim sistemleri için iki farklı klasörü bulunuyor. Doğru sistem dosyasını doğru klasöre atmak da hayati önem taşıyor. Aksi takdirde sorununuz çözülmez ve programları çalıştıramazsınız

İşletim sisteminizin kaç bit olduğuna zaten bakmıştınız. Eğer sisteminiz 64 bit ise C:/Windows/System 32 yolunu izleyin ve 64 bitlik msvcp140.dll dosyasını bu klasöre atın. Eğer klasörünüz 32 bit ise C:/Windows/SysWOW64 yolunu izleyin ve 32 bitlik msvcp140.dll dosyasını bu klasöre atın. Eğer dosyayı kopyalamaya çalışırken sizden değiştirmeniz için onay vermeniz istiyorsa, onay verin. Bu adımdan sonra işleminiz çözülmüş olacaktır.

Msvcp140.dll nedir, msvcp140.dll hatası nasıl çözülür gibi soruları yanıtladığımız yazımızın sonuna geldik. Bu ve bunun gibi hataların çözümünü paylaştığımız ve sorunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olduğumuz yazılarımızın devamı gelecek. Kaçırmamak için bizleri takipte kalın.