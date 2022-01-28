Hem dünyanın hem de ülkemizin en popüler evcil hayvanlarından biri olan muhabbet kuşları, aynı zamanda hala vahşi doğada da yaşamaktadır. Bakımı ile ilgili bazı bilgiler biliyor olsanız da vahşi muhabbet kuşlarını tanımıyor olabilirsiniz. İşte muhabbet kuşları hakkında şaşırtıcı bilimsel gerçekler.

Evinizde hangi canlıyı besliyor olursanız olun, bazı sorumluluklar almalı ve bazı zorluklara katlanmalısınız. Muhabbet kuşu ise evde kolayca beslenebilen ve en az zorluğu olan canlılardan biridir. Tüm dünyada bu şekilde görüldüğü için yüzyıldan uzun süredir muhabbet kuşları en popüler evcil hayvanlardan biridir. Ancak doğal yaşamda hala bu sevimli canlılarla karşılaşmak mümkün.

Muhabbet kuşları hala doğada sürüler halinde yaşıyorlar ve keyifleri de epey yerinde görünüyor. Oldukça narin görünmelerine rağmen en sert iklimlerde bile hayatta kalmayı başarıyorlar. Pek çok kişi evcil bakımı üzerine bilgi sahibi olsa da vahşi bireylerin doğal özelliklerine pek hakim değiliz. Muhabbet kuşlarına biraz daha yakından bakalım ve onlar hakkındaki şaşırtıcı gerçekleri görelim.

Muhabbet kuşları hakkında bilimsel gerçekler:

Kurak bölge canlılarıdır.

Muhabbet kuşları iyi beslenirler.

Binlerce bireyden oluşan sürülere sahip olabilirler.

Uzun zamandır evcil hayvan olarak beslenirler.

Muhabbet kuşları tek eşlidir.

Soyları tükenecek gibi değildir.

Kurak bölge canlılarıdır:

Muhabbet kuşları, Avustralya kıtasına özgü bir canlı türüdür. Genel olarak kıtanın iç bölgelerinde bulunurlar. Bu bölgeler epey kuraktır ancak muhabbet kuşları buna rağmen hayatta kalmayı başarırlar. Durgun bir su birikintisi yoksa muhabbet kuşu erken kalkar, sabah çiylerinden su ihtiyacını giderir ve çimlerde biriken su taneleriyle yıkanır.

Muhabbet kuşları iyi beslenirler:

Bizim için muhabbet kuşu, yabancılar için budgies olan bu canlı türünün adı Avustralya’nın yerli kabilesi Aborjinler için Betcherrygah’dır. Bu kelime, iyi beslenen anlamına geliyor. Muhabbet kuşları genel olarak tohumlarla beslenirler. Ağaçlara tırmanıp taze filizler yedikleri de olmuştur. Etçillere özgü bir gaga tipine sahip olsalar da bu özelliklerini ağaç kabuğu soymak için kullanırlar.

Binlerce bireyden oluşan sürülere sahip olabilirler:

Evlerimizde genel olarak tek ya da çift olarak beslediğimiz muhabbet kuşları aslında birer sürü hayvanıdırlar. Doğada çoğu zaman bu sürülerin sayısı 3 ile 10 birey arasında değişir. Ancak muhabbet kuşları göçmen canlılardır. Göç edecekleri zaman ya da bir su kaynağı bulunduğu zaman bu sürünün sayısı binlerce bireye kadar çıkabilir. Belki de muhabbet kuşlarını hayatta kalmalarının arkasındaki sır budur.

Uzun zamandır evcil hayvan olarak beslenirler:

Muhtemelen muhabbet kuşları binlerce yıldır Avustralya kıtasın yaşıyorlar. Bizim onları tanımamız ise ancak 19. yüzyılda oluyor. 1850’li yıllardan itibaren muhabbet kuşları evcil hayvan olarak beslenmeye başladı. Evcil muhabbet kuşlarından özel bir popülasyon üretildiği ve kolayca insan eliyle çiftleştirilebildikleri için evciller ile vahşileri birbirinden ayrı iki tür gibi düşünebiliriz. Ancak hepsi tek bir ana türdür.

Muhabbet kuşları tek eşlidir:

Muhabbet kuşları tek eşlidir ve bir aile oluştururlar. Dişi muhabbet kuşu çiftleştikten sonra ağaç oyuğundaki yuvasına 4 ile 8 yumurta bırakır. 18 - 21 gün süren kuluçka süresi sonunda yavrular çıkar. İlk yavruluk zamanlarında anne, babanın yuvaya girmesine izin vermez. 35 gün sonunda ise baba müdahil olur. Tüyleri dökülen yavrular artık yuvadan uçmaya hazır hale gelirler. Süreç, böyle sürer gider.

Soyları tükenecek gibi değildir:

Hem sürü halinde gezdikleri hem de tek seferde ve kısa sürede birden çok yavru doğurdukları için muhabbet kuşlarının soyu tehlikede değildir. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından muhabbet kuşları, en az endişe duyulan tür olarak kabul ediliyor. Yaban kedileri ve diğer yırtıcılar bu türün avcılarıdır ancak doğal hayatın olağan akışı dışında herhangi bir tehdit yok.

Muhabbet kuşları hakkında ilginç bilgiler:

Boyutları 18 - 20 cm, ağırlıkları ise 30 - 40 gramdır.

Muhabbet kuşları dakikada 85 kez nefes alırlar.

Kalp atışları dakikada 300’ün üzerindedir.

Bir muhabbet kuşunun vücudunda 3 binden fazla tüy bulunur.

Kolay kolay fark edilmese de gözlerinde üçüncü bir göz kapağı bulunur.

Gözlerini birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilirler.

Muhabbet kuşları mutlu olduklarında gagalarını gıcırdatırlar.

Kemiklerinin içi boş olduğu için kolayca uçabilirler.

Kafalarını 180 derece döndürebilirler.

Birkaç damla kan kaybetmek bile bir muhabbet kuşunu öldürebilir.

Her 20 dakikada bir kaka ve çiş karışımı boşaltımı tek bir delikten yaparlar.

Sesleri hatırlar ve taklit ederler.

Üçe kadar sayabilirler.

Farklı renklere sahip olsalar da tüm muhabbet kuşları tek bir türdür. Evcil ve vahşi olarak ayrılabilirler ama onlar aynı türdür.

En popüler evcil hayvanlardan olan muhabbet kuşları hakkında bilmeniz gerekenlerden ve bu canlılar hakkındaki ilginç bilgilerden bahsettik. Bu küçücük ve sevimli görünen canlıların en zor koşullarda bile hayatta kalabiliyor olması gerçekten şaşırtıcı. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.