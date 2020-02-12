Mobil Dünya Kongresi, Corona Virüsü Sebebiyle İptal Edildi

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü, birçok alanı etkilemeye devam ediyor. Virüs salgını sebebiyle birçok şirketin çekildiğini duyurduğu MWC 2020 konferansı iptal edildi.

Çin’de başlayan Corona virüsü salgını birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok şirket, virüs salgını nedeniyle İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nden (MWC) çekildiğini duyurmuştu.

Sektör içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, organizasyon üyelerinin oluşturduğu bir topluluk olan GSMA, bir toplantı kararı aldı. Toplantıdan çıkacak olan kararın ise konferansın iptalinin duyurusu olması bekleniyordu. Aldığımız son bilgilere göre konferans iptal edildi.

GSMA CEO'su açıklamada bulundu

GSMA grubunu oluşturan birçok üye, yaptıkları açıklamalarda konferanstan çekileceklerini duyurmuştu. Katalonya sağlık otoriteleri ise bugün yaptığı açıklamada bu tarz bir etkinliğin iptaline gerek olmadığını ifade etti. İspanyol radyosu Cadena Ser ise GSMA’in en azından cuma gününe kadar MWC için hazırlıkların devam ederken bir yandan da virüsle ilgili gelişmeleri takip edeceği haberini duyurdu.

Az önce elimize geçen bilgilere göre GSMA CEO'su John Hoffman, Corona virüsü salgınının konferansı son derece zor bir duruma soktuğunu bildirdi. Hoffman, yaptığı açıklamalarda Corona virüsünün Barcelona ve İspanya'ya herhangi bir zarar vermemesi ve katılımcıların endişeleri sebebiyle MWC 2020'nin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu iletti.

33 yıldır düzenlenen bu etkinlikten bu tarz toplu çekilmelerin yaşanması aslında Çin’de ortaya çıkan bu virüsün, iş dünyasını da nasıl etkilediğini gösteriyor. Resmi rakamlara göre Corona virüsü sebebiyle Çin’deki ölümlerin sayısı bini geçmiş durumda.

GSMA, ayrıca son günlerde sağlık önlemlerini artırdı. Grup, son günlerde Çin’den gelen girişleri de kısıtladı. GSMA, Bloomberg’e yaptığı açıklamada ise katılımcıların sağlığıyla ilgili konular için sağlık uzmanlarıyla düzenli olarak toplantılar yaptıklarını dile getirdi.