F1 Çin Grand Prix'si, Corona Virüsü Sebebiyle Ertelendi

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü; hayatı, ekonomiyi ve yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok üreticinin geçici olarak kepenk kapatmasına sebep olan virüs, bu sefer de Formula 1 yarışlarını vurdu.

Çin’de ortaya çıkan ve resmi rakamlara göre ölüm sayısı 1.000’i geçen Corona virüsü, hayatı etkilemeye devam ediyor. Virüsün etkilediği son alan, F1 yarışları oldu. 17 Nisan ile 19 Nisan arasında düzenlenecek olan 2020 Çin Grand Prix’si Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

Çin Grand Prix Düzenleyicisi Juss Sports Group, Çin Halk Cumhuriyeti Motor ve Otomobil Sporları Federasyonu (CAMF) ve Şangay Spor Yönetimi’yle devam eden tartışmalar sonrasında resmi olarak erteleme talebinde bulundu.

Corona virüsü hayatı etkilemeye devam ediyor

Formula 1 ve yönetim organı FIA, Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü sebebiyle küresel acil durum ilan etmesi ve devam eden sağlık endişeleri sebebiyle erteleme talebini ortaklaşa bir kararla kabul ettiler. Ertelemenin sebebi olarak ise seyahat personelinin, şampiyona katılımcılarının ve hayranların sağlığı ve güvenliği gösterildi.

Formula 1 ve FIA; takımlarla, yarış düzenleyicileriyle, CAMF’la, yerel yöneticilerle durumu gözlemlemek için yapılan yakın çalışmalara devam edecek. Yarışın tüm bu ortak paydaları, Grand Prix’nin bu sene içerisinde yapılabilmesi için potansiyel tarihler üzerinde de çalışmalar yürütecek.

Formula 1 tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Çin Grand Prix’si, F1 takviminde her zaman için oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Burada yer alan hayranlarımız ise olağanüstüydü. Çin’de yarışmak için mümkün olan en kısa zamanı dört gözle bekliyoruz ve bu zor günlerde ülkedeki herkese en iyi dileklerimizi gönderiyoruz.”