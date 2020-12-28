n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji, gençlere mobil oyun geliştirme, markalaşma ve proje yönetimi gibi konularda eğitimler verecek. Üç şirket, güçlerini birleştirerek mobil oyun sektörüne altyapıdan destek vermeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin en popüler e-ticaret platformlarından n11.com, Güney Koreli oyun stüdyosu Netmarble’ın Türkiye yapılanması olan Netmarble Turkey ve Doğuş Teknoloji, yeni bir oyun ekosistemi oluşturmak için güçlerini birleştirdiklerini duyurdular.

Mobil oyun sektörünün gelişimine altyapıdan destek vermek isteyen üç önemli kuruluş, ekibini kurmuş ya da kurmamış tüm gençleri hedefleyen oyun ekosistem programı ile Türkiye’nin bu alandaki en etkin ağlarından birini kurmayı hedefliyor.

n11.com Netmarble Turkey ve Doğuş Teknoloji, gençlere oyun tasarımından marka değerinin artırılmasına kadar eğitimler verecek

Söz konusu ekosistem programında gençlere, dijital 4 ana başlık altında eğitim verilecek. Netmarble Turkey tarafından verilecek verilecek eğitimler; oyun fikir üretiminde gençlere eğilimin tespiti, oyunlara özel trend raporları, araştırmalara erişim şeklinde karşımıza çıkıyor. Katılan gençler ayrıca alanında uzman eğitmenler tarafından oyun tasarımı, UI tasarım, 2D, 3D, interaktif tasarım, animasyon ve efekt tasarım eğitimi de alacak.

Oyun geliştirme aşamasında ise Doğuş Teknoloji ile Netmarble Turkey eğitmenleri ortak şekilde proje yönetimi, oyun geliştirme, kaynak yönetimi, SDK entegrasyonları ve stüdyoları destekleyen diğer yazılımlar hakkında eğitimler gerçekleştirecek.

n11.com ve Netmarble Turkey eğitmenleri ise kullanıcı kazanımı, kampanya yönetimi, uygulama içi satın alma ve reklam, marka değerinin artırılması ve oyun tasarımı konularında gençlere eğitimler verecek.

10 hafta sürecek eğitim programına üniversitelerin ekonomi, istatistik, mühendislik, psikoloji, organizasyonel davranış, davranış bilimi, görsel tasarım, oyun tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezunlar başvurabilecek. Başvurular gamershubtr.com üzerinden gerçekleştirilecek.