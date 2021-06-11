NASA'dan 360 Derecelik Mars Panoraması [Video]

NASA, araştırmalarının en fazla yoğunlaştığı Dünya dışı bölge olan Mars'ın 360 derecelik bir panoramasını paylaştı. Perseverance tarafından elde edilen 1000'e yakın görüntünün birleştirilmesiyle oluşturulan video, kendinizi adeta Mars'taymış gibi hissetmenizi sağlayacak.

NASA'nın geçtiğimiz aylarda Mars'a iniş yapan yeni keşif aracı Perseverance, göndermiş olduğu görüntüler ile Kızıl Gezegen'e yeni bir bakış açısı sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yeni bir video daha yayınlayan NASA, Mars'ın 360 derecelik, üstelik sesli bir panoramasını uzay meraklılarıyla paylaşmış oldu.

Tahmin edebileceğiniz gibi NASA'nın paylaşmış olduğu video, Mars'ı Perseverance keşif aracının gözünden görmemizi sağlıyor. 360 derecelik yapısı sayesinde görüntüyü istediğimiz yöne doğru çevirebildiğimiz videoda Perseverance keşif aracının Mars'taki lastik izlerini ve gittikçe uzaklaşmaya başladığı Ingenuity Mars helikopterini de görebiliyoruz.

NASA'nın paylaşmış olduğu 360 derecelik Mars panoraması, 15-26 Nisan tarihleri arasında çekilen 992 görüntünün bir araya getirilmesiyle oluşturulan 2,4 milyar piksellik olağanüstü bir iş. Ayrıca tahmin edebileceğiniz gibi videoda duymuş olduğunuz sesler de görüntülerin çekimi sırasında elde edilmedi. Bunun yerine şubat ayında kaydedilen başka bir ses kullanıldı.

Kızıl Gezegen'deki görevinin ilk aşamasını başarıyla tamamlayan Perseverance, artık otomatik navigasyon ve örnek alma sistemi gibi bilimsel araçlarını aktif ederek asıl görevi olan Jezero Krater'ini araştırmaya başlayıp Mars'ın jeolojik geçmişi ve daha önce gezegende hiç yaşam bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgiler toplayacak.

Perseverance'in kamerasından Mars'ın 360 derecelik panoraması