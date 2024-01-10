NASA'nın bir kez daha Ay'a ayak basılmasını sağlayacak olan Artemis projesi kapsamındaki Artemis II görevi 2025 yılına kaldı.

NASA, mürettebatlı olarak gerçekleştireceği Artemis görevlerini ertelediğini açıkladı. Bu yıl içinde yapılması planlanan Artemis II görevinin de Eylül 2025'e kaldığı duyuruldu. Artemis III görevi ise bu görevden 1 yıl sonra, 2026'nın Eylül ayında gerçekleştirilecek. Öte yandan Lunar Gateway uzay istasyonuna yönelik 2028 tarihli görevlerde ise gecikme olmayacağı ifade ediliyor.

Amaç Ay'da kalıcı olabilmek

Gelecekteki görevlerin amacı olarak "Ay'da uzun süreli bilimsel keşifler yapılması için temeller oluşturmak" gösteriliyor. Ayrıca bu çalışma ile birlikte beyaz olmayan ilk kadının da Ay'a gönderilmesini amaçlıyor. Artemis görevlerinde NASA'nın Space Launch System(SLS) roketleri kullanılacağı biliniyor.

NASA, SLS roketlerinde de bazı gecikmeler yaşamıştı. Şimdiki görevlerdeki gecikmelerin nedeni ise temelde ekibin güvenli bir yolculuk yaşayacağından emin olabilmek olarak gösterildi. NASA, bazı batarya sorunlarını çözmek ve çevresel sistem devreleri üzerinde çalışmalar yapmak için projeyi ertelediğini açıkladı. Reuters'ın haberine göre NASA, Lockheed Martin'in Orion kapsülünün titreşim testlerinde yaşadığı sorunlardan dolayı batarya üzerinde çalışılması gerekiyor.

Artemis görevi ertelene ertelene başa döndü

Artemis I görevi 2022 yılında gerçekleştirilmişti. O görevden elde edilen veriler de bu çalışmalar için kullanıldı. Her bir görevin ardından elde edilen bilgilerle birlikte diğer aşamalarda atılacak adımlar belirlenecek. Artemis II ile astronotlar yörüngeye gönderilecek, dah ileri görevlerde de yeniden Ay yüzeyine ayak basılacak.

Aslında Artemis programı zaten 2028 yılında tamamlanacaktı ancak dönemin ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Mike Pence, 2019 yılında görevin hızlandırılacağını ve 2024'te insanlı iniş yapılacağını ifade etmişti.