ABD'de bir dizi özel şirket tarafından geliştirilen Vulcan isimli roket, başarılı bir şekilde fırlatıldı. Eğer görev başarılı bir şekilde tamamlanırsa tarihte ilk kez özel bir firma, Ay'a yumuşak iniş yapacak.

ABD, uzay yolculukları için yeni bir dönem başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 50 yıl sonra, Ay'a yumuşak iniş yapacak bir roket fırlatıldı. Boeing ile Lockheed Martin'in iş birliğinde hayata geçirilen Vulcan isimli roket, her şey yolunda giderse 23 Şubat'ta Ay'a iniş yapacak.

ABD'nin Ay'a yapacağı yolculuk, oldukça önemli. Çünkü bu proje, tamamen özel şirketler tarafından üstlenildi. Başarılı bir iniş, tarihte ilk kez Ay yüzeyine özel bir şirket tarafından yumuşak iniş yapıldığı anlamına gelecek. Tabii olay bundan ibaret de değil. Başarılı bir iniş demek, SpaceX'e rakip olan yeni bir firmanın daha kendini ispatlaması anlamına gelecek.

Vulcan'ın motorlarını, Jeff Bezos'un uzay taşımacılık şirketi üretti

Milyonlarca dolar maliyete sahip olan Vulcan, 60 metreden daha uzun bir yapıya sahip. SpaceX ile rekabet edecek roketin motorları ise Amazon kurucusu Jeff Bezos'un uzay taşımacılık firması Blue Origin tarafından hazırlandı. Eğer bu proje sorunsuz bir şekilde tamamlanabilirse uzay taşımacılığı ve özellikle de Ay'a yolculuk için özel firmaların da öne çıktığı bir süreç başlamış olacak.

Ay'a yumuşak iniş, tarihte nadiren yaşanan olaylardan bir tanesi. Bu bağlamda; ABD, Sovyet Rusya, Çin ve ABD'nin dışında kimse Ay'a yumuşak iniş yapamadı. İşte bu fırlatma, özel bir şirketin Ay'a yumuşak iniş yapmasının yanı sıra, bunu yapan sayılı kurumlar arasına girilmesini sağlayacak. Şubat ayında gündemin önemli konularından birinin Vulcan olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Rokete ait fırlatma anlarını aşağıdan izleyebilirsiniz