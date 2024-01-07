NASA'da uzun yıllar çalışmış bir astrojeolog olan Eugene Shoemaker, tutkunu olduğu Ay'a külleri gömülen ilk ve tek insan ünvanına sahip.

Teleskoplar, roketler ve uzay araçları göndererek her geçen gün başka bir keşfe imza atıyoruz uzayda. Bu keşiflerin öncülerinden olan bir astrojeoloğun, Ay'a saplanan küllerinin hikâyesini öğreneceğiz.

Ay'da kolonileşmeye dair yaptığı çalışmalarla alanına çok büyük katkılar sunmuş olan Eugene Merle Shoemaker'ın adı, Jüpiter'e çarpan bir kuyruklu yıldız ile ünlenmişti.

Dünya'da yaşarken Ay'a ayak basma şansı olmayan Eugene Shoemaker'ın külleri, uzun yıllar çalıştığı NASA tarafından özel bir polikarbonat kapsülün içine yerleştirildi ve Ay'a gönderildi.

Shoemaker-Levy 9 Kuyruklu Yıldızı neden önemli?

1994'te Jüpiter'e çarpan bir kuyruklu yıldız olan Shoemaker-Levy Kuyruklu Yıldızı'nın önemi, insanlık tarihinde ilk kez bir kuyruklu yıldız ile gezegenin çarpışmasına tanıklık etme şansına sahip olmamızdan dolayı büyük.

Eugene Shoemaker ve David Levy tarafından tespit edilip raporlanan bu astronomik olay ile birlikte kuyruklu yıldıza da Shoemaker ve Levy'nin adı veriliyor.

Eugene, birçok astronotu uzaya göndermek için eğitti.

Eugene, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden jeoloji alanında lisans ve Princeton Üniversitesinden doktora derecesi aldı. Bilgi birikimini Ay'ı araştırmak ve astronotları inecekleri toprak/kaya türüne hazırlamak için kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet çevresindeki kraterlerle ilgili yoğun çalışmalarının yanı sıra ABD'de arkeolojik çalışmalar programını kurdu. Eugene'in çalışmaları, Apollo görevlerinin ve diğer NASA projelerinin başarısında çok değerli bir unsurdu.

Esasen, Arizona'da Meteor Krateri olarak bilinen yerin kökeni, onun doktora tezinden önce belirsizdi. Bu krater, Ay'daki araziye oldukça benzediği için Apollo görevlerinde yer alan çoğu astronotun eğitim aldığı kraterin aynısıydı.

Eugene, uzay âlemine adım attığından beri Ay'a gitmeyi, kolonileşmeyi tasarlayabilmeyi çok istiyordu. Bununla beraber bir astronom ve jeolog olarak Dünya'da kalıp çalışmalarını sürdürmesinin, bir astronot olarak Ay'a gitmekten daha değerli olduğuna inanıyordu.

Eugene'in son yolculuğu

Avustralya'da 18 Temmuz 1997'de meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden Eugene'in; yakın iş arkadaşı olan Carolyn Porco, onun en büyük hayalinin Ay'a gitmek olduğunu bildiği için cesedini Ay'a gönderme fikrini ortaya attı ve NASA, bunun çok iyi bir fikir olduğuna karar verdi.

Eugene Shoemaker'ın külleri, Celestis adlı bir şirket tarafından üretilen özel bir polikarbonat kapsülde 6 Ocak 1998'de Ay'ın güney kutbuna Lunar Prospector adlı roketle fırlatıldı. Kapsülün dışına adı, doğum ve ölüm tarihinin yanı sıra bir jeoloji gezisinde astronotları eğitirken çekilmiş bir fotoğrafı yerleştirilmişti.

Böylece Eugene, yaşarken hep olmayı dilediği yere gitmiş oldu.

Fakat Eugene, kısa süre sonra orada tek kalmayacak.

Zira Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılacak bir roket, içinde 2018 yılında vefat eden Liam Anand'ın da yer aldığı 70 kişinin küllerini Ay'a bırakacak.

Söz konusu Liam, astronomi merakıyla ve büyüdüğünde Mars'a gitme hayalleriyle çevresindekilerin aklında yer edinmişti. Ay'da cenaze hizmeti veren bir şirket yoluyla gerçekleşen bu durum, CEO'nun dediğine göre yaklaşık 13 bin dolarlık maliyete sahip. Bu da yine CEO sözlerine göre ABD'de standart bir cenaze ücretine karşılık geliyor.

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