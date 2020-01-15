Komando, Doktor, Astronot Olan 35 Yaşındaki Koreli Adam

Büyüyünce ne olmak istediği sorulan çocukların genelde şu üç mesleği söylemeleri doğaldır: Asker, doktor ya da astronot… Güney Koreli Johnny Kim ise birini değil sırasıyla üçünü tercih etti. Çiçeği burnunda NASA astronotu Kim’in hikâyesine gelin birlikte bakalım.

Genellikle hayatta bir yolu, bir hedefi seçmemiz ve onun uğrunda kendimizi adayarak yıllarımızı vermemiz beklenir. Bu durum çoğu kültürde böyledir. Hemen hemen her insan, çevresinde hayatı için radikal değişiklikler yapana önce deli gözüyle bakar. Bazı ender insanlar da bu durumu hiç önemsemeden sadece önüne bakar ve çalışmaya devam eder.

Güney Koreli ve ABD’de göçmen olarak yaşayan bir ailenin çocuğu Jonny Kim de o ender insanlardan. Son derece zorlu koşullardan geçerek seçilen 12 bilim insanıyla birlikte, NASA’nın Artemis astronot eğitiminden mezun oldu. Nitekim kendisinin bu eğitim öncesinde yaşadığı hayat ve yaptığı tercihler gündem yarattı.

Astronot, doktor ve komando: Jonny Kim’in yolu

1980’li yıllarda ailesinin Güney Kore’den ABD’ye göç ettiklerini söyleyen Kim, anne ve babasının sadece çocuklarını düşünerek bu tercihi yaptıklarını söylüyor. Güney Kore, bugün her ne kadar dünyanın en gelişmiş şirketlerinin merkezi olsa da 80’li yıllarda öyle değildi. Kim de ABD’de büyüdü.

Liseden mezun olduktan sonra deniz piyadesi olarak ABD ordusuna katılan Jim, kısa süredeki askeri başarıları nedeniyle seçme askerlerden oluşan Navy SEAL birimine katıldı. Bir nevi özel komando timi olan Navy SEAL askerleri; deniz, hava ve karadaki harekatlar için özenle yetiştiriliyor. Kim de bu tim ile birlikte sıhhıye ve keskin nişancı olarak 100’den fazla operasyona görev aldı. Bu görevlerden ikisi ise Orta Doğu’da gerçekleşiyor.

Yoğun görevlerin ardından ABD’ye döndükten sonra eğitim hayatına devam eden Kim, San Diego Üniversitesi’nin matematik bölümünden mezun oldu. Hemen ardından da Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne doktora eğitimi için başvurdu ve kazandı.

Harvard Üniversitesi’nden tıp doktoru olarak mezun olan Kim, göreve başladığı 2017’de NASA’nın astronot seçmelerine başladığını öğrendi. Kendisine göre NASA, insanlığın ufkunu belirleyen ve bu yönde bilimsel, teknolojik gelişmelere ön ayak olan bir kurumdu. Sırf bu nedenle astronot olmayı çok istediğini söyleyen Jim, finale kalan 18.000 kişi arasından seçildi.

2017’de tamamlanan seçmelerin ardından 12 kişilik ekip, 2020’nin başına kadar sürecek yoğun tempolu bir eğitime başladı. NASA, yakında uzay görevlerinde boy gösterecek ekibin eğitimini tamamladı. Kim ve arkadaşları, artık insanlığın ufkunu açacak yeni görevlerde boy gösterecekler.

Jonny Kim’in adını ilerleyen yıllarda uzay görevleriyle daha çok duyacağız. Uzaya çıkmadan efsaneleşen astronot, umarız bilim dünyasına yapılan katkılarda büyük pay sahibi olur. Bu arada Kim'in sonraki mesleğini için yaptığınız tahminler yorumlar bölümüne bekliyoruz...