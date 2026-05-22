GTA 6 Hakkında 2 Önemli Resmi Açıklama: Tekrar Ertelenecek mi? Kaç Para Kazanması Bekleniyor?

Take-Two, son çeyreğe ilişkin mali toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda GTA 6'nın ertelenip ertelenmeyeceği açıklandı. Ayrıca oyunun pazarlama kampanyası hakkında da bilgiler geldi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çok uzun yıllardır beklenen GTA 6, şüphesiz tarihin en büyük ve en çok beklenen oyunu konumunda. Yaşanan ertelemelerin ardınan oyunun piyasaya sürülmesi için tarih 19 Kasım 2026 olarak belirlenmişti. Oyunseverler, bir daha ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu.

GTA 6’yı geliştiren Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two, geride bıraktığımız çeyreğe dair mali toplantısını dün akşam gerçekleştirildi. Tabii şirketin ana konularından biri en büyük ürünü olacak GTA 6’ydı. Oyun hakkında sevindirici açıklamalar geldi.

GTA 6’nın çıkış tarihi değişmeyecek, pazarlama süreci yaz aylarında başlayacak

CEO Strauss Zelnick liderliğindeki toplantıda yapılan açıklamalara göre GTA 6’nın piyasaya sürülme tarihinde bir değişiklik olmayacak ve oyun, 19 Kasım 2026 tarihinde resmen çıkış yapacak. Zelnick, 2026 mali yıllarının çok iyi geçtiğini, 2027 mali yılı için ise GTA 6 sayesinde rekor performans beklediklerini belirtti. Öyle ki toplam gelirin 8-8.2 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu yılki gelirler 6,72 milyar dolardı. Yani GTA 6’nın firmanın gelirlerini uçuracağı, en az %20'lik artış sağlayacağı tahmin ediliyor. Tarihin en çok beklenen oyunu olduğunu düşünürsek bu şaşırtıcı değil.

Zelnick ayrıca Take-Two'nun 2027 mali yılı için öngörülerinin, GTA 6 çıkışı sebebiyle 8,0 ila 8,2 milyar dolar arasında olacağını, bunun da şirketin bu yıl açıkladığı 6,72 milyar dolara kıyasla yaklaşık %20'lik bir artış anlamına geldiğini söyledi. Yani Take-Two, GTA 6'nın ilk yılında 1,3 ila 1,5 milyar dolar arasında bir gelir bekliyor.

Çıkış tarihi aynı kalsa da hâlâ oyunun fiyatı gibi konular belli değil. Toplantıda da bu konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak Take-Two CEO’su, Variety’ye yaptığı açıklamada GTA 6’nın pazarlama kampanyasının yaz itibarıyla başlayacağını duyurdu. Yazın teknik olarak haziranın sonuna doğru başladığını düşünürsek 1 ay sonra GTA 6 haberlerinin artacağını söyleyebiliriz. Fragman, yeni bilgiler, fiyatlar ve pazarlama kampanyaları çok yakında gelecek.

