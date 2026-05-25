Oppo, “Bubble” isimli ilginç bir aksesuar tanıttı. Telefonun arkasına manyetik şekilde takılan mini AMOLED ekran; canlı kamera önizlemesi, selfie desteği ve kişiselleştirme özellikleri sunuyor.

Akıllı telefon dünyasında artık yalnızca cihazların kendisi değil, onların etrafında oluşturulan aksesuar ekosistemi de büyük önem taşıyor. Özellikle Apple’ın MagSafe hamlesinden sonra üreticiler, telefonlarla entegre çalışan yeni nesil aksesuarlar geliştirmeye başladı. Şimdi bu yarışa katılan isimlerden biri de Oppo oldu.

Şirket, “Bubble” isimli yeni aksesuarını duyurdu. İlk bakışta küçük bir dekoratif ekran gibi görünen cihaz, aslında oldukça farklı bir kullanım amacı sunuyor. Çünkü Bubble, telefonunuzun arkasına takılıyor ve adeta ikinci bir ekran görevi görüyor.

Arka Kamerayla Selfie Çekmeyi Çok Daha Kolay Hâle Getiriyor

Oppo Bubble’ın en dikkat çekici özelliği, arka kamerayla selfie çekerken canlı önizleme sunabilmesi. Normal şartlarda arka kamerayı kullanırken kadrajı görmek mümkün olmuyor. Ancak Bubble sayesinde telefonun arkasındaki mini ekran üzerinden görüntüyü canlı şekilde takip edebiliyorsunuz.

Bu da özellikle içerik üreticileri, vlog çekenler veya yüksek kaliteli selfie kullanmak isteyen kullanıcılar için ciddi avantaj sağlıyor. Çünkü çoğu telefonda arka kameralar, ön kameradan çok daha kaliteli sonuçlar veriyor.

Üstelik Oppo bununla da yetinmemiş. Bubble’ın yaklaşık 10 metre mesafeye kadar kablosuz bağlantı kurabildiği belirtiliyor. Yani telefonu tripod üzerine koyup uzaktan çekim yapmak da mümkün hâle geliyor.

Küçük Bir Ekrandan Fazlası Gibi Duruyor

Bubble, yalnızca kamera önizleme için kullanılmıyor. Oppo’nun açıklamasına göre kullanıcılar bu mini AMOLED ekran üzerinde canlı duvar kâğıtları, emojiler, kısa videolar ve özel görseller gösterebiliyor. Bu da aksesuarı bir nevi kişiselleştirme aracına dönüştürüyor.

Yaklaşık 7 mm kalınlığa ve sadece 27,5 gram ağırlığa sahip olan cihaz, oldukça kompakt bir yapıda. İçerisinde yer alan 550 mAh batarya sayesinde bağımsız şekilde çalışabiliyor. Ayrıca desteklenen Oppo telefonları Bubble’ı otomatik olarak algılıyor; ekstra kablo veya karmaşık kurulum işlemleri gerekmiyor.

Oppo Bubble; Reno16, Reno15, Reno14 ve Find X serisi cihazlarla uyumlu çalışıyor. Şirket ilerleyen dönemde daha fazla modele destek geleceğini söylüyor.

Ürünün Çin’deki satış fiyatı ise 499 yuan olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 75 dolara denk geliyor. Şimdilik global pazarda satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmese de Oppo’nun bu aksesuarı geniş çapta sunması pek şaşırtıcı olmaz gibi görünüyor.