Çin'in Ay'daki Uzay Aracı 565,9 Metre Yol Kat Etti

Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği uzay aracı Chang'e-4, bugün açıklanan verilere göre Ay'da 565,9 metre yol kat etti. Uzay aracı, Ay yüzeyindeki 600. gününü geride bıraktı.

Çin'in Ay'a gönderdiği ve Ay'ın karanlık yüzüne ilk defa iniş yapan uzay aracı Chang'e-4, geçtiğimiz gün önemli bir başarıya daha imza attı. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın paylaştığı habere göre uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünde 565,9 metre yol kat etti. Uzay aracı, uzun bir süredir Ay'da veri topluyor.

Haber ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre Chang'e-4 uzay aracı, 23. ay günü sonrasında stabil şekilde çalıştıktan ay gecesi için sonra uyku moduna alındı. Uzay aracı, Pekin zaman dilimine göre 21.40'ta uyku moduna alındı ve Chang'e-4 uzay aracının ardından 00.00'da Yutu-2 uzay aracı da uykuya alındı.

Ay'daki 600. gününü tamamladı:

4 Ocak 2019'da yayınlanan Yutu-2 uzay aracının fotoğrafı

Uydumuz Ay'da bir ay günü, 14 dünya gününe eşit. Ay gecesiyse Dünya'da bir geceyle aynı uzunluğa sahip. Ay gecesine hazır olmak için güneş enerjisi eksikliği nedeniyle uykuya alınan Chang'e-4 uzay aracı, 24 Ekim Cumartesi günü itibariyle Ay'ın karanlık yüzünde 600. Dünya gününü tamamladı.

23. Ay günü sırasında Yutu-2 uzay aracı, kuzeybatıya doğru yol kat etti. Uzay aracı, çarpma krateri ve bazaltın olduğu bir bölgeden geçti. Hedefine doğru ilerleyen uzay aracı bünyesinde bulunan yakın kızılötesi spektrometre, yaklaşık 30 santimetre çapa sahip bir kayayı tespit etmek üzere kullanıldı. Araştırma ekibi, Dünya'ya ulaşan verileri incelemeye devam ediyor.

Bilim insanları, uzay aracındaki nötron radyasyon dedektörü tarafından elde edilen verilerle ayda sistematik olarak belgelenmiş ilk radyasyon ölçümlerini gerçekleştirdiler. Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre uydumuzun yüzeyi fazlasıyla radyoaktif durumda. Öyle ki Ay'ın yüzeyi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaklaşık 2-3 kat, dünya yüzeyindense 300 kat daha radyoaktif.