Einstein'dan Bile Daha Zeki Olan "Kim": 8 Yaşında NASA'da Çalışmaya Başlayan İnsanüstü Bir Çocuğun İlham Veren Öyküsü

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İlk bakışta Kuzey Kore’nin başkanı Kim Jong Un’a benzeyen isme sahip olan Kim Ung-Yong; lisedeyken hepimizin baş belası olan kalkülüs (limit, türev, integral, fonksiyon) problemlerini üç yaşında çözebilen, beş yaşında akıcı şekilde beş dil konuşabilen ve sekiz yaşındayken NASA için çalışan Güney Koreli bir çocuk.

Günümüzde zekası ile gündeme gelen çocuk sayısı oldukça fazla. Kimileri ufak bir sözüyle ünlü olup konuşulmaya başlanırken kimileri ise başarıları ile gündeme geliyor.

Kim Ung-Yong ise küçücük yaşında elde ettiği başarılarına ve NASA’yı bile kendine hayran bırakmasına rağmen sessiz sakin bir hayatı benimseyerek gerçek başarının mutluluk olduğunu öne sürüyor.

Yong, sadece bir yaşındayken hem Kore alfabesinde hem de binden fazla Çince karakterde ustalaştı.

Kim Ung-Yong

Kim Ung-Yong, 8 Mart 1962'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de, fizik profesörü bir babanın ve Seul Ulusal Üniversitesinde ders veren bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Üç yaşındayken, kalkülüs problemlerini çözüyordu. Ayrıca, ailesinin yardımıyla, hem İngilizce hem de Almanca olarak 247 sayfalık bir deneme, kaligrafi (dekoratif amaçla kullanılan bir el sanatı) ve illüstrasyon kitabı yayımladı.

Kim Ung-Yong

Beş yaşına geldiğinde, akıcı bir şekilde Korece, Japonca, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşuyordu hatta Hanyang Üniversitesinde bir fizik dersine bile katıldı.

Kim Ung-Yong

Dört yaşındayken Yong, yedi yaşındakiler için tasarlanmış bir IQ testinde 210 puan alarak Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en yüksek IQ'lu kişisi seçildi.

Kim Ung-Yong

Yong, beş yaşındayken Japonya'daki Fuji TV’de karmaşık diferansiyel ve integral kalkülüs problemlerini çözdü. Böylece uluslararası ün elde etti.

Kim Ung-Yong

Japonya’da televizyonlara çıkması ile ün kazanan Yong, NASA tarafından fark edildi ve kendisine iş teklifinde bulunuldu.

Nasa

Kendisi için çok önemli bir fırsat olduğunun farkında olduğu için teklifi kabul etti ve yaklaşık on yıl boyunca NASA için çalıştı. Bu süreçte, meslektaşlarını olağanüstü hafızası ve karmaşık matematik problemlerini çözme yeteneği ile sürekli şaşırttı.

Yong, NASA’da çalıştığı dönemde diğer çalışanların kendinden yaşça büyük olmasından dolayı kendini yalnız hissetti.

Kim Ung-Yong

Ayrıca diğer çalışanların onun fikirlerinden esinlenmesi fakat kimsenin onu takdir etmemesi Yong’u çok üzdü. 

NASA’da mutlu olamayan Yong, 1978'de Güney Kore'ye dönmeye ve okulunu bitirmeye karar verdi. 

Kim Ung-Yong

Gerekli tüm çalışmalarını tamamladı ve lise denklik derecesini sadece iki yıl içinde kazandı. Daha sonra, inşaat mühendisliği okumak için bir üniversiteye kaydoldu. Doktorasını tamamladıktan sonra da bir Koreli şirkette orta yönetici olarak çalışmaya başladı.

Yong, 2007 yılında Chungbuk Ulusal Üniversitesinde yardımcı öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014 yılında, nihayet profesör olma hayalini gerçekleştirdi. Böylece şirketten ayrıldıktan sonra, 51 yaşında profesör olarak Shinhan Üniversitesi kadrosuna katıldı.

Yong; "Kendimi gelecek nesle öğretmeye adayacağım" diyerek hayatından mutlu olsa da toplum onu NASA’da çalışmayı bıraktığı için “başarısız bir dahi” olarak görmeye başladı.

Kim Ung-Yong

Kim Ung-Yong ise  "İnsanlara, olduğum gibi mutlu olduğumu söylemeye çalışıyorum." diyerek asıl başarının mutlu ve huzurlu bir hayat olduğunu dile getiriyor.

Kim Ung-Yong

Kendisi şu an 61 yaşında.
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