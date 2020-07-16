Güneş'in En Yakın Görüntülerini Paylaşıldı (Video)

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NASA ve ESA, Güneş'in Şimdiye Kadarki En Yakın Görüntülerini Paylaştı

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NASA ve ESA, kısa süre önce gerçekleştirdikleri canlı yayın ile Güneş'e Dünya'dan iki kat daha yakın olan Solar Orbiter'in elde ettiği görüntüleri paylaştı. Uzay aracı, nihai yörüngesine ulaştığında Güneş'e Merkür'den daha yakın olacak.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş’e en yakın insan yapımı cisim olan Solar Orbiter’den gelen ilk görüntüleri, TSİ 15:00’te başlayan canlı yayında seyirciler ile paylaştı.

Geçtiğimiz şubat ayında Dünya’dan fırlatılan Solar Orbiter, haziran ayında Güneş çevresindeki yörüngesinde dönmeye başlamıştı. Güneş’e 77 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Solar Orbiter, yıldızımıza şu anda Dünya’dan iki kat daha yakın.

Güneş

Venüs ile Merkür arasında bir yörüngede bulunan Solar Orbiter, üzerinde bulunan Aşırı Ultraviyole Görüntüleyici (EUI) sayesinde Güneş’in şimdiye kadarki en yakından görüntülerini elde etmeyi başardı. 

Güneş

Solar Orbiter, Dünya’daki herhangi bir sensörden 13 kat fazla Güneş ışığına maruz kalıyor. Bu nedenle onun elde etmiş olduğu veriler, Güneş ile ilgili hala aydınlatılmamış gizemleri ve yıldızların yapılarını çözme konusunda bilim insanlarına ciddi anlamda yardımcı olacak.

Güneş

Bilim insanlarının Güneş ile ilgili en çok merak ettikleri konulardan biri de Güneş’in korona katmanındaki nanoflare’ların nasıl ya da neden oluştukları. Güneş’in yüzeyi 5.500 derece santigrat sıcaklığa sahipken, nanoflare’larda sıcaklık 1 milyon derece santigrata kadar çıkıyor. Gökbilimciler, Solar Orbiter’den elde edilen verilerin bu gizemi açığa kavuşturacağını tahmin ediyorlar.

güneş

Solar Orbiter projesindeki ESA’ya bağlı bilim insanlarından Daniel Müller, Solar Orbiter’in Güneş çevresindeki yörüngesinin ilerleyen süreçte daha da daralacağını ve nihayetinde yıldızımıza 42 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacağını belirtti. Bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin neredeyse 4’te 1’ine tekabül ediyor.

Güneş

Bilim insanlarının Güneş üzerindeki yeni gözü olan Solar Orbiter’in üzerinde 10 farklı sensör bulunuyor. Bunlardan altısı, Güneş ve çevresini izlemekle görevliyken; diğer dört sensör uzay aracının çevresindeki ortamı inceliyor. 

güneş

Solar Orbiter’in görevlerinden biri de Güneş patlamalarını takip etmek ve Dünya’ya bildirmek. Zira Güneş patlamalarıyla Dünya’ya ulaşan yoğun radyasyon, elektrik akımlarında dalgalanmalara neden olabiliyor ve GPS, GSM ve diğer elektronik sistemlerde sorunlara neden oluyor.

Güneş

NASA ile ESA’nın ortaklaşa yürüttüğü Solar Orbiter projesi, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’nin ortaklaşa çalıştığı bir proje. Uzay aracının Kasım 2021’e kadar nihai yörüngesine oturtulması planlanıyor ki bu yörüngeye oturduğunda Solar Orbiter, Güneş’e Merkür’den daha yakın olacak.

ESA'nın paylaştığı Solar Orbiter görüntüleri

Solar Orbiter'ın Dünya'dan fırlatılışının videosu

Kaynak : https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/sun-pictures-best-closest-ever-nasa-esa-a9622156.html
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