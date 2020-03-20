NASA, Koronavirüs Salgını Sonrası Roket Çalışmasını Durdurdu

NASA, tesislerinin çevresindeki koronavirüs vakalarında bir sıçrama olduğunun bildirilmesi üzerine SLS ve Orion uzay aracı geliştirme çalışmalarını askıya almaya karar verdi. Çalışmaların ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

NASA yöneticileri, dünyayı etkileyen COVID-19 salgınının ilerlemesinin ardından hem devam eden hem de planlanan görevler üzerindeki etkilere hazırlanmak için bir araya geldi ve 4. Aşama olarak bilinen, tüm tesislerin kapatılması ve tüm seyahatlerin askıya alınması ile birlikte personel için zorunlu tatil içeren aşamaya geçme kararı alındı.

Bugün itibarıyla Michoud Tesisi ve Stennis Uzay Merkezi olmak üzere iki NASA tesisi 4. Aşama'ya geçirildi. Başkan Jim Bridenstine, yaptığı açıklamada, “Stennis'teki değişiklik, merkez toplulukta artan COVID-19 vakası sayısı, oradaki iş gücümüzdeki öz izolasyon vakalarının sayısı ve Stennis ekibimizin arasındaki onaylanmış bir vaka nedeniyle yapıldı” dedi. Bridenstine açıklamasının devamında “Michoud'da teyit edilmiş vaka olmamasına rağmen yerel ve federal yönergelere uygun olarak tesis, yerel alanda artan COVID-19 vakası nedeniyle 4. Aşama'ya taşınıyor” sözlerini kullandı.

Görevlere 2024'te başlanması planlanıyordu:

SLS ve Orion araçlarının Mars ve ötesindeki görevlerin merkezi bir parçası olarak tasarlandığı biliniyor. SLS, oldukça maliyetli bir araç ve tamamlandığında NASA'nın bugüne kadar ürettiği en güçlü roket olacak. Başlangıçta astronotları Ay'a götürmek için yararlanılacak olan roket, sonrasında başka uzay hedeflerinde kullanılacak.

Orion uzay aracınınsa mürettebatın keşif aracı olduğunu söyleyebiliriz. Orion da SLS ile eşleştirilecek ve astronotları güvenli bir şekilde Ay'a ve Mars'a taşıyacak. Şimdiye kadar hedef, 2024 yılında bu görevlerin tümüne başlayabilmekti. Bu son haberlerden sonra bahsettiğimiz zaman çizelgesinin değişmesi gerekebilir. Bridenstine, iki tesisin kapatılmasının NASA'nın görevleri üzerinde bir etkisi olacağını kabul etti ancak personelin sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının gerekli olduğunu savundu.

Başkan, “NASA, SLS ve Orion aracının üretimini ve testini geçici olarak askıya alacaktır. NASA ve ekipleri, çalışmaya devam edene kadar tüm donanımı güvenli bir duruma getiren özel bir kapatma işlemi yapılacak” sözleriyle kararın kesinliğini vurguladı. Salgının dünyayı daha ne kadar etkileyeceğini ve yaşamın ne zaman normal seyrine döneceğini hep beraber göreceğiz.