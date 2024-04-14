NASA, günün fotoğrafı olarak meşhur Güneş tutulmasının büyüleyici bitişini paylaştı.

Fotoğrafçı David Duarte, Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde Güneş tutulmasını görüntüledi. Kısa video şeklinde olan görüntü de Elmas Yüzük diye bilinen, Ay’ın Güneş’in ortasını kapatıp kendisini bir yüzük gibi göstermesiyle çıkan olay göze çarpıyor.

Fakat asıl can alıcı kısım, bu olay sırasında ortaya çıkan ve adını Francis Baily’den alan, Baily’nin boncukları olarak bilinen ışıklar oldu. NASA da söz konusu paylaşımı günün fotoğrafı olarak aldı.

Işığın gidip gelmesi, pozlamanın değişmesinden kaynaklı.

NASA’nın da paylaştığı görüntülerde Güneş tutulmasının bitiş anını görüyoruz. Yani Ay, Güneş’le aramızdan tamamen çıkıyor. Fakat bu geçiş sırasında ilginç şeyler göze çarpıyor. Başta Güneş’ten gelen ışık, Ay yüzeyinde dağların arasından veya düşük rakımlı yerlerden geçip bize ulaşıyor ve sanki gökyüzünde devasa bir yüzük görüyor gibi oluyoruz.

Fakat bu yüzüğe varmadan önce, Bailey’s beads (Bailey’nin boncuklarını) görüyoruz. Bunlar, bahsettiğimiz arazilerden çıktıkları için bizim gözümüze boncuk boncuk görünüyorlar. Bunların ardından da dev yüzüğümüzü görüyoruz. Kırmızı olan kısımlar da prominens olarak bilinen plazmalar. Siz bu görseli nasıl buldunuz?