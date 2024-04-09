Kuzey Amerika'yı Etkisi Altına Alan Güneş Tutulmasından En Güzel Kareler

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Kuzey Amerika'da yaşanan güneş tutulması oldukça etkileyici kareler ortaya çıkardı. Bu kareleri sizler için derledik.

Bir şeyi panayıra çevirme ve üzerinden para kazanma ihtimali varsa o panayırı mutlaka kuran ABD, "Büyük Kuzey Amerika Güneş Tutulması" adını verdiği tutulmayı da bir şenliğe çevirmeyi başardı. 8 Nisan'da gerçekleşen ve 3-4 dakika arası bir süre boyunca gözlemlenebilen tutulma, Güneş'in en dış katmanlarını görebilmeyi sağladı. Bu kareler elbette ki kameralara da yansıdı.

Öncelikle tutulmayı izleyelim (sesi kapatın)

Burada gördüğümüz şey solar maximus

solar maksimus

Güneş'in haresinin en parlak, en aktif olduğu hâline "solar maximus" adı veriliyor. 

Burada da Güneş kendisini "biraz" gösteriyor

güneş tutulması

Tutulma olduğunu bilmesek Hilal diyeceğiz

güneş tutulması

Kâh çıkarım gök yüzüne, seyrederim tutulmayı...

güneş tutulması

...kâh inerim yer yüzüne, seyreder tutulma beni

güneş tutulması

İşte bir güneş tutulması daha böyle geride kaldı

güneş tutulması
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