NASA, Havadaki Tozun Gizemini Çözecek EMIT Görevini Başlattı

NASA, bilim insanlarının uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir iklim gizemini çözecek EMIT görevini başlattı. Bu görevin, atmosferde bulunan tozun gezegenimize olan etkilerini inceleyeceği ifade edildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), hız kesmeden uzay görevlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde insanlık tarihi için büyük önem arz eden James Webb Teleskobu’ndan ilk görüntüleri paylaşan ajans, şimdi de iklim araştırmaları için önem arz eden bir fırlatış gerçekleştirildi.

NASA, perşembe günü Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) SpaceX Dragon uzay aracıyla bir yük fırlattı. Bu görevin, bilim insanlarının uzun süredir araştırdığı bir iklim gizemini çözmede kilit rol oynayabileceği aktarıldı.

Havadaki tozun gizemi çözebilir

Açıklamalara göre bu Earth Surface Mineral Dust Source (EMIT) ismi verilen bu araştırma, atmosferde bulunan toz hakkında incelemeler yürütecek. Çöllerden ve diğer kurak bölgelerden yükselen bu minik parçacıkların farklı faktörlere bağlı olarak gezegenimizde ısıtma veya soğutma etkisi gösterebileceği ifade ediliyor. Bilim insanları ise bu durumlardan hangisinin gerçekleştiğini uzun süredir araştırıyor.

EMIT’in baş araştırmacısı Robert Green, görevle ilgili yapılan bir açıklamada, “EMIT, mineral tozu üzerinde çalşıyor çünkü bu pek fazla bilgimizin olmadığı bir konu. Tozun ısıtma mı yoksa soğutma mı etkisi gösterdiği belirsiz” ifadelerini kullandı. Açıklamalara göre tozun bu kadar gizemli olmasının nedeni, parçacıkların farklı renklerde olması. Örneğin demir içerenler koyu kırmızı olabiliyor. Kil içerenler ise çok daha açık renkli olarak karşımıza çıkabiliyor.

Uzmanlar, bu toz parçacıklarının güneş ışığını yansıtarak gezegeni soğutabileceğini düşünürken tozların güneş enerjisini emerek ısıtma etkisi yaratabileceğini de belirtiyor. Bilindiği üzere iklim değişikliği gezegenimizi ciddi ölçüde tehdit eden bir konu. Bu sebeple de bilim insanları tozun küresel sıcaklıklar üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. EMIT görevinin de buna yardımcı olacağı aktarılıyor.

Açıklamalara göre EMIT, gelişmiş görüntüleme spektrometresi ismi verilen bir araçla önümüzdeki yıl boyunca bir miylardan fazla ölçüm yapacak dünya çapındaki toz bileşimlerini kaydedecek. Böylece tozun hangi minerallerden geldiğini görebilecek. Ayrıca bilim insanları, EMIT ile birlikte tozun gezegen üzerindeki toplu etkilerini, ısıtma ve soğutma yapıp yapmadığını çözebilmeyi umduklarını belirtiyor.

EMIT ile birlikte yüzlerce kilogramlık yük taşıyan aracın cumartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor. Buna ek olarak NASA’nın, temmuz sonuna kadar veri toplamayı ve bu verileri birkaç ay içinde de dünya ile paylaşmayı planladığı aktarılıyor.