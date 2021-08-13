NASA, ISS'yi 'Yok Etmenin' Yollarını Arıyor

Uzun yıllardır pek çok astronotu ağırlayan ve önemli görevlere yuva olan Uluslararası Uzay İstasyonu ömrünü doldurmak üzere. Zaman daralırken, NASA, emektar uzay istasyonunu nasıl yok edeceğinin yollarını arıyor.

1998 yılında ilk parçasının fırlatılışından itibaren tam 23 yıldır sayısız göreve ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yakında ömrünü dolduracak. Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen ISS için birkaç yıldır nasıl imha edileceğine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu plana ilişkin konuşulan ilk seçeneklerden birisi Rusya'nın en az iki Progress uzay aracı ile istasyonu yörüngeden atmosfere doğru itmesi seçeneğiydi. İtme işlemi ile atmosfere girerken bir kısmı eriyecek olan ISS, ardından Pasifik Okyanusu'nda belirli bir bölgeye düşecekti. NASA, bu plan ile birlikte değerlendirilen farklı yöntemler de olduğunu ifade etti.

Rusya'nın hedefi belli, NASA kararsız:

Hem NASA, hem Rusya hem de diğer uluslararası ortaklar ISS'nin nasıl yok edileceğini tartışırken bir yandan da bunun ne zaman olacağını belirlemek gerekiyor. Bu konuda net bir hedefi olan tek ISS ortağı ise Rusya. Rusya'nın hedefi 2025 yılında istasyonu tamamen terk etmek.

Ancak NASA'nın ve ortaklarının bu konuda henüz netleşmiş bir planları yok. NASA'nın bu konuda yaptığı en net açıklamalardan biri geçtiğimiz Kasım ayına dayanıyor. Yetkililer söz konusu açıklamada ISS'nin kullanımına resmi olarak 2024 yılına kadar izin verildiğini ancak 2028 yılına kadar teknik olarak kullanılmasında bir sakınca olmadığını ifade etmişti.

İşin içinde hem Rusya'nın hem de NASA'nın ortaklaşa alması gereken ve bolca maliyetli olması ihtimali olan kararlar olduğu için sürecin çok da kısa sürmeyeceği düşünülüyor. Ancak yalnızca birkaç yıl sonra yok edilmesi gereken bu dev istasyona dair bir bertaraf planının bulunmayışı ve süren kararsızlıklar da güvensizlik doğuruyor.