NASA, Bir Yıldızı Tamamen Yok Eden Bir Kara Delik Gözlemledi

NASA, Dünya'dan 375 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve güneşin kütlesel olarak altı milyon katı büyüklüğündeki bir yıldızı etkisi altına alan bir kara delik gözlemledi.

Kara delikler için oldukça dolu dolu geçen bir yıl yaşıyoruz. Nisan ayında, NASA bize bir kara deliğin çekilen ilk fotoğrafını sunmuştu. Varoluşsal olarak korkunç bir yapıya sahip olan kara deliklerin şimdi yıldızlara neler yapabileceğini gösteren görüntüler yine NASA tarafından paylaşıldı.

NASA, bu hafta Transping Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) gelgit bozulma olayı denilen şeyi tespit etmeyi başardığını duyurdu. Layman’ın ifadesiyle, bir yıldız karadeliğe çok yaklaştığında yıldız gibi davranmayı bırakıyor ve kara deliğin içine sürükleniyor. Yıldız, kara deliğe yeterince yaklaştığında, “spagettifikasyon” olarak bilinen, gelgit etkisi nedeniyle dikey olarak uzarken yatay olarak sıkışıyor ve adeta bir spagetti görünümünü alıyor.

Bu yıldızı içine çeken özel kara delik ise, 2MASX J07001137-6602251 numaralı şık gökadada yaklaşık 375 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. NASA, bu kara deliğin güneşin kütlesinin altı milyon katı ağırlığında olduğunu tahmin ediyor.

Bu durum her ne kadar nadir olarak gerçekleşse bile, bir gelgit bozulma olayı ilk kez görülmüyor. Gökbilimcilerin baştan sona gözlemleyebildikleri olay, Samanyolu galaksisinde ancak 10.000 ila 100.000 yıl arasında gerçekleşiyor. NASA, şu ana kadar ise 40’a yakın gelgit bozulmasını görüntülediklerini bildirdi.

Bir kara deliğin doğrudan gözlemlenmesi dikkate değer bir olaydır, çünkü kara delikler doğası gereği gerçekten fiziksel olarak görülemez. Ancak, kara deliklerin etrafındaki şeyler üzerinde kurdukları etkiler gözlemlenebiliyor. Nisan ayında çekilen kara deliğin ilk fotoğrafı da, aslında bir kara deliğin etrafına toplanmış bir gazın fotoğrafıydı.