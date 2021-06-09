Ingenuity, Bu Kez Mars'ta Bilinmeyen Bir Noktaya Uçtu

NASA'nın Mars'a gönderdiği Ingenuity, yedinci uçuşunu resmen gerçekleştirdi. Bu kez Perseverance'ın güneyine doğru uçan helikopter, başarılı bir iniş yaptı. NASA'nın bile beklemediği bu durum, Mars'taki planların değişmesine yol açtı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süredir Mars'ı incelemekte olan Perseverance isimli uzay aracının çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, Perseverance ile Mars'a giden Ingenuity isimli helikopterinin yeni bir uçuş gerçekleştirdiği ve bu uçuş kapsamında daha önce uçulmamış olan bir lokasyona gidilip, buraya sağlıklı bir iniş yapıldığını açıkladı. NASA, uçuşun ne zaman gerçekleştirildiğini söylemedi.

Mars'ta uçan ilk mini helikopter ya da drone olarak kayıtlara geçen Ingenuity, bu kez Perseverance'ın bulunduğu yerin güneyine doğru uçtu. Mars'ı keşfetmeye devam eden uzay aracından yaklaşık 100 metre uzaklaşan helikopter, daha sonra bu lokasyona başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişme, NASA'nın Mars'taki planlarının istemsizce değişmesine yol açtı.

NASA, kendi kumarının kazananı oldu

NASA, Ingenuity'nin gelişim sürecinde bu uzay helikopterinin en fazla 5 kez uçabileceğine inanıyordu. Mühendislere göre beşinci uçuş tamamlanamayabileceği gibi, tamamlandığı takdirde bir daha uçuş yapamama durumu da söz konusu olabilirdi. Ancak pratikte, bu durum pek de öyle olmadı. Ingenuity, geçtiğimiz günlerde yaptığı uçuşla toplamda 7 kez havalanmış ve güvenli bir şekilde iniş yapmış oldu. Yani NASA, Mars'taki mini helikopteriyle büyük bir kumar oynadı ve bu kumarı kazanmış durumda.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, helikopterin beklenmeyen başarısının yeni Mars görevlerine kapı aralayacağı belirtildi. NASA görevlilerinden Ken Farley, Ingenuity'nin Perseverance'ın giremeyeceği, bilimsel veri toplayamayacağı her yere uçabileceğini söyledi. Ancak bu noktada, Ingenuity'nin ne zamana kadar çalışmaya devam edeceğinin çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Beklentiler, NASA'nın bu Mars helikopterini bozulana dek kullanacağı yönünde...