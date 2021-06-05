Juno, Ganymede ile Tarihi Bir Yakınlaşma Yaşayacak

NASA'nın Jüpiter kaşifi Juno, gaz devinin en büyük uydusu Ganymede ile yakın bir mesafeden geçiş yapacak. Bu yakınlaşma, aynı zamanda Güneş Sistemi'nin de en büyük uydusu olan Ganymede'den yeni ve önemli bilgiler elde etmemizi sağlayacak.

NASA, bundan tam 10 yıl önce, 6 Ağustos 2011'de Juno isimli uzay aracını uzun bir yolculuğa çıkardı. Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'e doğru yola çıkan Juno, 5 yıllık yolculuğunun ardından 2016 yılının Temmuz ayında Jüpiter'in yörüngesine ulaştı ve o zamandan beri bize gaz devinde ve çevresinde neler olup bittiğine dair önemli haberler ve nefes kesen görüntüler gönderiyor.

Juno şimdi de bu başarılı geçen görevine önemli bir adım daha eklemeye hazırlanıyor. Uzay aracı, 7 Haziran günü oldukça önemli bir an yaşayacak. Jüpiter'in ve aynı zamanda Güneş Sistemi'nin en büyük uydusu olan Ganymede'in epey yakınından geçecek olan Juno, NASA'ya oldukça önemli bilgiler sağlayacak. Araştırma ekibindeki bilim insanları, bu türden bir yakınlaşmanın bir ilk olduğunu ve bunun sebebinin ise Juno'nun benzersiz ekipmanları olduğunu söylüyor.

Daha önce elde edilmemiş bilgiler sağlanacak:

Uydunun yüzeyinin 1.038 kilometre yakınından geçecek olan Juno, sahip olduğu hassas ve gelişmiş ekipmanlar sayesinde Ganymede'e dair daha önce elde edilmemiş bilgiler sağlayacak. Merkür gezegeninden daha büyük bir uydu olan Ganymede'e dair elde edilecek yeni bilgiler, gelecekte gerçekleştirilecek görevler için de kaynak olacak.

Juno ekibinin baş araştırmacısı Scott Bolton, Ganymede'den gelecek bilgilerin uydunun buzlarla kaplı yüzeyinin derinliklerinde neler olup bittiğini anlamaya yardım edeceğini söylüyor.

Güneş Sistemi'nde kendi manyetosferine sahip tek uydu olan Ganymede üzerinde yapılacak incelemeler ile ilgili olarak Bolton, bazı detaylı açıklamalarda da bulundu. Bolton, Juno'nun uyduya dair toplayacağı verileri "Ganymede'in buz kabuğunun bazı aydınlık ve karanlık bölgeleri var, bu da bazı bölgelerin saf buz olabileceğini, diğer alanların ise kirli buz içerdiğini gösteriyor. Juno'nun sahip olduğu araçlar, buzun bileşiminin ve yapısının derinlikle nasıl değiştiğine dair ilk derinlemesine araştırmayı sağlayacak. Buz kabuğunun nasıl oluştuğunu ve zaman içinde buzu yeniden yüzeye çıkarmaya devam eden süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak" sözleriyle durumu özetledi.

Bu yakınlaşma esnasında aynı zamanda Ganymede'in radyasyon seviyesi ve manyetosferine dair ölçümler de elde edilecek. Tabii ki bir de Juno bize bu dev uydudan birkaç fotoğraf da gönderecek. Ganymede ile bu türden bir yakınlaşma en son 21 yıl önce Galileo uzay aracı ile gerçekleşmişti. O zamandan bu yana yaşanan değişime dair verilerin de uydunun yapısını anlamak için son derece önemli olacağı düşünülüyor.