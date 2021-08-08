NASA, Mars Simülasyonunda Yaşayacak Kişileri Seçiyor

NASA, Mars'ta yaşam araştırmalarına dahil olup bir yıl boyunca 'Mars koşullarında izole bir hayat' sürecek yeni adaylar arıyor. Seçilen kişiler, NASA tarafından özel hazırlanmış ve birebir Mars koşullarının oluşturulduğu bir tesiste yaşayacak.

Mars'ta yaşam, gelecek için insanlığın en büyük planlarından biri. Gerçekleşecek mi, gerçekleşirse nasıl olacak? İnsanları o koşullarda yaşamaya uygun mu? Böylesine büyük bir görev beraberinde pek çok soruyu da getiriyor.

NASA ise bir yandan Mars'a gönderdiği uzay araçları ile kızıl gezegeni yakından incelerken, bir yandan da Dünya'da Mars koşulları yaratarak insanlar üzerinde bazı araştırmalar yapmaya hazırlanıyor. Bu araştırmalar kapsamında düzenlenen yeni bir görevde, birebir Mars koşullarının oluşturulduğu bir tesiste bir sene boyunca izole yaşayacak yeni adaylar aranıyor.

Başvurular başladı:

NASA'nın böylesine zorlu bir görev için pek çok farklı koşulu var. Koşullardan ilki ABD vatandaşı olmak ya da daimi oturma iznine sahip olmak. Ayrıca mühendislik, biyoloji, fizik, bilgisayar bilimi veya matematik gibi STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarından yüksek lisans derecesine sahip olmak, yine bu bölümlerden 2 yıllık mesleki deneyime sahip olmak ya da 1.000 saatlik jet pilotluğu deneyimine sahip olmak.

Tüm koşulların detaylıca anlatıldığı başvuru sayfasında ayrıca adayların uzun izole hayata dayanıklı olduklarından emin olunması gerektiğine yönelik detaylar da yer alıyor. NASA, tüm adayların psikolojik testlerden geçeceğini, sağlık kontrollerinin yapılacağını ve tansiyon ilaçları, antidepresanlar ya da insülin gibi ilaçları kullananların başvurusunun değerlendirilemeyeceğini söylüyor. Yani NASA'nın Mars simülasyonunda yaşamak için iyi bir eğitim ve deneyimin yanında son derece sağlıklı bir birey olmak da gerekiyor.

6 Ağustos tarihinde başlayan başvurular 17 Eylül tarihine kadar devam edecek. NASA'nın görevi ise önümüzdeki sene içerisinde gerçekleşecek. Seçilen adaylar, 'Mars Dune Alpha' isimli özel tesiste bir sene boyunca incelemelerin merkezinde olacak ve burada özel 'uzay besinleri' ile beslenecek; belirlenen görevleri yapmakla yükümlü olacak.