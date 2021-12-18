Mars’ta Hayat İzi Olabilecek ‘Organik Moleküller’ Keşfedildi

NASA’nın Mars keşif aracı, üzerinde çalıştığı kraterde organik moleküller keşfetti. NASA’dan bu moleküllerin ‘hayat izi’ olup olmadığına dair açıklama geldi. Aynı zamanda eskiden ‘göl yatağı’ olan krater hakkında ilgi çeken bilgiler ortaya çıktı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Güneş Sistemi ve komşu gezegenlerimiz hakkında giderek daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz. ‘Güneş’e dokunan’ uzay aracının elde ettiği büyüleyici görüntüler de uzay keşfinin geldiği seviyeyi gözler önüne seriyor. Son yıllarda Mars üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran NASA, şimdi de Perseverance adlı keşif aracının ‘organik moleküllere’ rastladığı bilgisini paylaştı.

NASA, şu anda ‘Jezero’ adlı bir krater üzerinde araştırmalarını sürdüren keşif aracından gelen görsellerden ve jeolojik örneklerden elde etiği bilgileri bu hafta paylaşmıştı. Keşif aracının elde ettiği bilgiler arasında Jezero adlı kraterde organik moleküller olduğundan bahsediliyordu. Kraterin oluşum süreci hakkında da önemli bilgilerin yer aldığı bu keşif, hayat kalıntılarına dair bir iz olabilir mi?

NASA, konuya açıklık getirdi:

Perseverance keşif aracının Mars üzerindeki en önemli görevlerinden birisi hayat kalıntılarına dair bilgiler toplamak. Hal böyle olunca ‘organik’ kelimesi geçtiğinde canlı yaşama dair kalıntılar akla geliyor. Ancak NASA tarafından yapılan açıklama, durumun tam olarak böyle olmadığı yönünde. Organik molekülleri yaratan hem biyolojik hem de biyolojik olmayan mekanizmalar olduğunu belirten NASA, bu keşfin hayat kalıntılarına dair bir bulgu olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşünde.

Keşif aracı aynı zamanda kraterin yapısını inceleyerek eskiden ‘göl yatağı’ olan bu bölgenin lav akıntıları sonucu oluştuğunu ortaya çıkardı. Soğuyan magma kalıntılarının kristalleşmiş yapılarını tespit eden Perseverance, daha sonra zeminin ‘su’ tarafından zamanla değişime uğradığını ortaya çıkardı. Bu yeni bulgular sayesinde bilim insanları, Mars üzerinde suyun hangi zamanlarda yoğun olduğuna dair daha net bilgiler elde edebilecekler. Aynı zamanda ‘organik molekül’ keşfiyle Mars’ın geçmişte ve gelecekte yaşam için ne kadar elverişli olduğu hakkında yeni bilgiler elde edilebilecek.

Keşif aracının Mars’ın Jezero Krateri taramasını görmüş müydünüz?