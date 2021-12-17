‘Güneş’e Dokunan’ Uzay Aracından İlk Görüntüler Geldi

Uzay araştırmaları tarihinde Güneş’e en çok yaklaşan Parker Solar Probe adlı uzay aracının bu süreçte kaydettiği ilk görüntüler geldi. Beş gün boyunca kayıt yapan uzay aracı, Güneş’e en yakın konumundayken komşu gezegenleri ve Samanyolu Galaksisi’nin merkezine giden yolu görüntülemeyi başardı. İşte o görüntüler…

NASA, üç yıl önce Parker Solar Probe isimli uzay aracını Güneş’in yörüngesine yollamıştı. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birinde yer alan Parker Solar Probe, aynı zamanda Güneş’e en fazla yaklaşan insan yapımı araç olmayı başardı. Özellikle bilim insanlarının Güneş’i daha net inceleyebilmesi için fırsat sunan bu görev, ‘yıldız bilimi’ için son derece büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz aylarda ise Parker Solar Probe ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. Uzay aracının Güneş’in taç küresinin içinden geçtiğini açıklayan NASA, şimdi de yıldız ile gerçekleşen bu temas sırasında elde edilen görüntüleri yayınladı. 8 ve 12 Ağustos tarihleri arasında kaydedilen bu görüntüler, uzay aracının Güneş’e en yakın noktaya geldiği dokuzuncu seferden elde edildi.

Komşu gezegenler ve Samanyolu Galaksisi’nin merkezi görülüyor:

Saniyede 147 kilometre hızla ilerleyen Parker Solar Probe, beş gün boyunca yaptığı kayıtlardan bu görüntüleri elde etmeyi başardı. Beş günlük görüntülerin hızlı olarak montajlandığı videonun sol alt köşesinde kayıtların tarih ve saatini görmek mümkün. Ekranın önünden devamlı olarak Güneş’ten yayılan plazma dalgaları görülüyorken aynı zamanda Güneş Sistemi’nin gezegenlerini ve Samanyolu Galaksisi’nin merkezini de görmek mümkün.

Bu görüntülerde gözlemlenen gezegenler ve Samanyolu Galaksisi’ne dair NASA’dan bir açıklama gelmese de Grant Tremblay adlı bir astrofizikçi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla detaylı bilgiler verdi. Görseller üzerinden galaksileri isimlendiren Tremblay; Mars, Merkür, Venüs, Dünya, Jüpiter ve Satürn’ün hangi karelerde yer aldığını açıkladı.

Merkür (Mercury), Venüs ve Mars’ın yer aldığı kare:

Jüpiter, Dünya (Earth) ve Satürn’ün yer aldığı görsel:

Samanyolu Galaksisi’nin merkezine giden görsel: