Perseverance'ın İlk Numune Toplama Görevi Başarısız Oldu

Mars’ta yaşam izleri bulmak için bir kraterden kaya numuneleri almaya çalışan Perseverance aracı, ilk numune toplama görevinde başarısız oldu. Yüzeyi delmekte sıkıntı çekmeyen aracın numune tüplerini dolduramamış olması, NASA tarafından duyuruldu.

NASA’nın uzay aracı Perseverance, aylar önce Ingenuity helikopteriyle birlikte yaşamın izlerini aramak üzere Mars’a gönderilmişti. Mars’ın yüzeyinde dolaşarak krater ve benzeri bölgeleri incelemesi gereken Perseverance, son görevinde hayal kırıklığına uğratan bir sorunla karşılaştı.

Bir kraterden numune toplaması gereken araç, zeminde delik açma işlemini başarıyla tamamladı. Ancak sonra NASA’dan gelen duyuruya göre aracın numune tüpü, görev sırasında bir sorun görünmemesine rağmen boştu. Bu haberin gelmesiyle birlikte Perseverance’ın ilk kaya örneği toplama görevi başarısızlıkla sonuçlandı.

Numune tüplerine hiç kaya girmedi

30 Temmuz 2020 tarihinde potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için kızıl gezegene gönderilen Perseverance, 19 Şubat 2021’de üzerinde taşıdığı Ingenuity helikopteriyle Mars’a iniş yapmıştı. Uzun testler sonrasında helikopterden ayrılan Perseverance, aylar önce kendi yolculuğuna çıktı.

Yakın zamanda Jezero Krateri’ne numune toplamak için giden araç, yüzeye delik açma konusunda hiçbir sorun yaşamadı. Daha sonra kestiği kaya parçalarını toplamaya çalışan aracın numune tüplerine hiçbir parçanın girmediğini açıklayan NASA, aracın ilk numune toplama görevinin başarısız olduğunu duyurmuş oldu.

Günümüzden 3,5 milyar yıl önce oluşmuş olan bir göle ait olduğu düşünülen Jezero Krateri, şu anda Perseverance’ın ana odak noktası. Aracın bu bölgeden 1 Mars yılı, yani 2 Dünya yılı boyunca kaya ve toprak örneği toplaması ve Dünya’ya 500 gram kadar örnek getirmesi amaçlanıyor.