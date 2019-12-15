NASA, Dünya'ya Çarpma Riski Olan Asteroidi Duyurdu

NASA, gezegenimize çarpma ihtimali olan bir göktaşını izlemeye aldığını açıkladı. Göktaşı Dünya’ya çarparsa bir nükleer bombanın etkisine denk kuvvette bir yıkım yaratabilir.

NASA’nın asteroid izleme bölümü, gezegenimize çarpma ihtimali %5 olan bir gök cismini incelemeye başladıklarını duyurdu. Olası çarpışmanın sonucunda ortaya çıkacak olan kuvvet, küçük bir nükleer bombanın etkisine eşdeğer olarak açıklandı.

Göktaşının gelecek 100 yıllık süreçte gezegenimize çarpma olasılığı yüzde 5,3 olarak açıklandı. 2010 RF adı verilen gök cismi, NASA’nın Dünya Yakını Nesne Çalışmaları Merkezi (Center for Near Earth Object Studies -CNEOS) tarafından izleniyor.

CNOES, Sentry (Gözcü) adlı bir sisteme ev sahipliği yapıyor. Bu sistem otomatik olarak asteroidleri izliyor ve olası çarpışma ihtimallerini hesaplıyor. Sistemin incelediği asteroidler, gelecek 100 yıllık dönem için değerlendiriliyor.

Küçük ama etkili

Uzmanların açıklamasına göre 2010 RF görece küçük bir göktaşı olsa da oldukça yüksek hıza sahip. Saniyede 5,1 kilometre mesafe kat eden gök cisminin saatteki hızı ise 18.360 kilometreyi buluyor. Olası bir çarpışma durumunda da Dünya’ya kadar bu hızla gelecek.

Atmosfer ile ilk temas anında ise asteroid daha da hızlanacak ve saatte 44 bin kilometre hızın üzerine çıkacak. Yaklaşık 500 tonluk kaya bu hızla çakılacak. Böyle bir kütlenin bu kadar yüksek hızla çarpması da küçük boy bir nükleer bombanın patlamasında ortaya çıkana denk bir kuvvet yaratacak. Sentry’ye göre bu çarpışma, 9 bin ton TNT etkisinde olacak.

NASA: Aşırı tedbirli olmak gerekiyor

NASA, yaptığı açıklamada Dünya’yla çarpışma tahminlerini yaparken büyük özen göstermek gerektiğini söylüyor. Bu tarz bir olayın yaşanmasının çok zor olduğunu belirten yetkililer neredeyse tüm tahminlerin yanlış alarma dönüşebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre gezegenimize çarpacak bir cisim ortaya çıkarsa bunu çarpışmadan yıllar önce öngörebileceğiz. NASA’ya göre birkaç yıllık hazırlık süresi sayesinde de var olan teknolojileri kullanarak göktaşını engellemek mümkün olabilecek.

Atmosferi aşamayabilir

Öte yandan asteroidin boyu yalnızca 7 metre. Her ne kadar ağır ve hızlı da olsa 2010 RF’in atmosferle çarpışmadan sağ çıkabilmesi pek olası değil. Kaldı ki asteroidin gezegenimize çarpması ihtimali bulunan ilk tarih 5 Eylül 2096 olarak açıklandı. O tarihte de asteroidin gezegenimize çarpma ihtimali yalnızca %0,36 olacak.

NASA, gezegenimize her gün 100 kadar kum tanesi boyutunda cismin çarptığını, yılda bir defa araba büyüklüğünde göktaşları gördüğümüzü söylüyor. Bu göktaşları, atmosferde “görkemli bir ateş topu oluşturup” yüzeye bile erişmeden yok oluyorlar.