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NASA'nın Psyche Uzay Aracı, Mars'ın Etkileyici Fotoğraflarını Çekti

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NASA'nın Psyche isimli bir asteroide yol alan aynı isimdeki uzay aracı, Mars'ın yanından geçerken etkileyici fotoğraflar çekti.

NASA'nın Psyche Uzay Aracı, Mars'ın Etkileyici Fotoğraflarını Çekti
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Uzun yolculuklarda yol üstündeki ilginç duraklara uğramak alışılagelmiş bir gelenektir, NASA da bu geleneği uzay boşluğunda sürdürüyor.

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Kendi adını taşıyan metal bakımından zengin asteroide doğru yol alan Psyche uzay aracı, Mars’ın yanından geçerken Kızıl Gezegen’in olağanüstü fotoğraflarını çekti.

İçerikten Görseller

NASA'nın Psyche Uzay Aracı, Mars'ın Etkileyici Fotoğraflarını Çekti
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Psyche neden Mars'a bu kadar yaklaştı?

Psyche’nin Mars’a bu kadar yakınlaşmasının temel amacı bilimsel bir mola değil, tamamen fiziksel bir gereksinimdi. 15 Mayıs’ta gerçekleşen yakın geçişte, uzay aracı Mars’ın kütle çekimini bir "slingshot" olarak kullanarak rotasını ayarladı ve ana hedefine doğru ivme kazandı ancak NASA, böylesi nadir bir hizalanmayı boş geçmeyip uzay aracındaki tüm ölçüm cihazlarını devreye soktu.

Geçiş sırasında aracın kamerası, Mars’a yaklaşırken her gün çekilen fotoğrafları birleştirerek benzersiz bir hızlandırılmış zaman serisi oluşturdu. Psyche’nin gezegene yaklaşma açısı nedeniyle ortaya göz biçiminde oldukça özgün bir form çıktı. Arizona State Üniversitesi multispektral görüntüleme ekibinden Hannah Zigo’nun aktardığına göre, aracın Mars’a yaklaştığı açı gezegenin sadece %4’lük bir bölümünün aydınlandığı yüksek fazlı bir hilal evresine denk geldi. Bu açı, Mars’ı çevreleyen atmosferin büyüleyici parıltısını ilk kez bu denli net bir şekilde ortaya koydu

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Görüntüleme ekibi, 2 Mayıs’tan 31 Mayıs’a kadar sürdürdüğü çekimleri tek bir hızlandırılmış videoda topladı. Bir aylık süreç, 1 dakika 15 saniyelik tabiri caizse büyüleyici bir uzay şölenine dönüştürüldü.

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