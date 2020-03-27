Bir Asteroid, Yarın Dünya’nın Yakınından Geçecek

Uzay ajansı NASA, bir süredir takip edilen bir asteroidin yarın saat 21.00'da Dünya'ya en yakın geçişini yapacağını açıkladı. Büyüklüğünün 19 ile 42 metre arasında olduğu tahmin edilen asteroid, gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmuyor.

Saatte 48.278 kilometre hızla hareket ettiği tahmin edilen bir asteroid, yarın gezegenimizin yakınlarından geçecek. Asteroidin uçuşu, bir süredir NASA’nın Kaliforniya’daki Dünya’ya Yakın Cisim Araştırmaları Merkezi (CNEOS) tarafından izleniyordu. Bu noktada uzay ajansı, yarın Dünya’ya en yakın geçişini yapacak bu asteroidi '2020 FW5' olarak adlandırmıştı.

2020 FW5, 28 Mart Cumartesi günü TSİ 21.00’da gezegenimize en yakın geçişini yapacak olsa da bu geçiş bize sadece Güneş sisteminin geri kalanına kıyasla 'yakın' gelecek. Bir başka deyişle asteroid, aslında Dünya’dan milyonlarca kilometre uzakta olacak. Bu noktada NASA, büyüklüğü 19 metre ile 42 metre arasında olduğu tahmin edilen asteroidi Dünya’ya yakın nesne (NEO) olarak adlandırdı ancak gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Asteroid, Dünya’nın 3,57 milyon kilometre uzağından geçecek:

Güneş’in yörüngesinde NEO’ların zaman zaman Dünya’ya yaklaşabileceğini söyleyen NASA, astronomik olarak ‘yakın’ bir geçişin aslında milyonlarca kilometre uzakta olabileceğinin de altını çizdi. 2020 FW5 adı verilen bu asteroid de yarınki geçişini Dünya’dan yaklaşık 0,0238 astronomik birim uzaktan yapacak.

Bir astronomik birim Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,5 milyon kilometre ya da 92,8 milyon mile denk geliyor. Bu noktada asteroidin Dünya yakınından geçiş yapacağı 0,0238 astronomik birimin ise 3,57 milyon kilometreye tekabül ettiğini söyleyebiliriz.

2020 FW5 gibi NEO’ların sık sık Dünya yakınından geçtiği bilinse de bunlar nadiren gezegenimize çarpıyor. Bununla birlikte NASA, şu anda Dünya ile çarpışma rotasında olan bir asteroid veya kuyruklu yıldızın tespit edilmediğini söylüyor. Uzay ajansı, ayrıca ortalama araba büyüklüğünde bir kayanın gezegene yılda yaklaşık bir kez vurduğunu ancak bunun yeryüzüne ulaşmadan yandığını tahmin ediyor.