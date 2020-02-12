Twitter'da paylaşılan bir süpürgeyi dik tutma videosu saatler içinde viral oldu. Daha sonra BroomChallenge isimli bir akıma dönüşen videoda, özel bir yerçekimi fenomeni dayanak gösterildi. NASA ise bir açıklama ile fenomenin varlığını yalanladı.

Twitter’da 10 Şubat'ta paylaşılan bir video, saatler içinde binlerce paylaşım alarak viral oldu. Mikaiylaaaaa isimli Twitter kullanıcı tarafından paylaşılan videoda bir süpürgenin dik konumda dengede durduğu görülüyordu. Kısa süre içinde binlerce insan tarafından paylaşılan video, BroomChallenge isimli bir akımın da başlamasına neden oldu.

Paylaşılan ilk videoda süpürgenin kendi başına özel bir yerçekimi dönemi nedeniyle dik durduğu söylenmişti. Hatta bu 'dönem', NASA tarafından yapılan bir açıklamaya dayandırıldı. Ancak NASA, dün yaptığı açıklama ile böyle bir yerçekimi dönemi olmadığını, videonun sahte olduğunu açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamaya bir de video eklendi. NASA’dan bilim insanlarının yer aldığı video, “Bu aldatmaca zararsız olsa da, viral çılgınlığa kapılmadan önce hepimizin bazı gerçek kontrol ve araştırmaları yapmamızın neden önemli olduğunu gösteriyor” denildi.

NASA’nın Twitter hesabından paylaşılan videoda NASA astronotu Drew Alvin ve bilim insanı Sarah Noble yer aldı. NASA görevlileri, kendileri de bir süpürgeyi dik konumda dengede tuttular. Ama bunun özel bir yerçekimi ile değil basit fizikle ilişkili olduğunu söylediler. Video, “Temel fizik yılın her günü çalışıyor, sadece 10 Şubat’ta değil” notu ile paylaşıldı.

NASA tarafından paylaşılan video: