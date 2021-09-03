NASA, uzun zamandır çalışmalara devam ettiği 'uçan taksiler' için deneme uçuşlarına başladı. Test uçuşlarında Joby Aviation tarafından geliştirilen tamamen elektrikli uçaklar kullanılacak.

'Uçan taksi' konsepti, uzun yıllardır üzerinde konuşulan ve çeşitli çalışmaların yürütüldüğü heyecan verici bir konu başlığı. Kısa vadede birden havada taksi görevi gören minik uçaklar görmeyeceğimizi bilsek de, bu konuda yapılan her çalışma gelecekte karşımıza çıkabilecek manzaralarla ilgili daha da heyecanlanmamızı sağlıyor.

NASA, 'uçan taksi' konsepti için önemli çalışmalar yürüten kurumların başında geliyor. 'Uçan taksiler' için, yola çıkış amacı bu olan bir havacılık şirketi olan Joby Aviation ile çalışıyor. Uzun süredir devam eden çalışmaların sonucunda başlayan test uçuşlarında elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı olarak anılan uçak kullanılıyor.

NASA'nın amacı geleceği planlamak:

NASA'nın Joby Aviation ortaklığı ile gerçekleştireceği söz konusu test uçuşunun amacı, ''gelecekteki hava sahası konseptlerinin modellenmesi ve simülasyonlarda kullanılmak üzere araç performansı ve akustik verilerinin toplanması''. Böylece gelecekte 'uçan taksilerin' hayatımıza dahil olması durumunda karşılaşılacak tüm senaryolar hakkında fikir sahibi olunacak. Ayrıca testler, Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) hava taksilerinin kullanımı hakkında veriler sunacak.

Joby Aviation'un amacı geliştirdiği uçağı ilerleyen yıllarda ticari amaçlarla kullanabilmek. Bu kullanımın yaratabileceği tüm etkileri ölçümlemek için NASA, 50 mikrofondan oluşan bir sistem ile uçağın çıkardığı sesi kontrol edecek. Ayrıca uçağın tüm hareketleri ve kontrolörleri ile kurduğu iletişim de incelenecek.

Tabii ki aracın ulusal hava sahasında kullanılma izni alması için pek çok kriter bulunuyor. Testlerin sonucu da bu kararı büyük oranda etkileyecek. Her şey yolunda ilerlerse bu 'uçan taksiler' gelecekte hem yolcu hem de kargo taşıma için 'uygun fiyatlı' bir alternatif olacak.