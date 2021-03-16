Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün yaptığı açıklamada dünyadaki hava taşımacılığı gelişmelerini yakından takip ettiklerini açıklayarak 10 yıl içinde uçan taksileri görmeye alışacağımızı ifade etmişti. Bakanın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının gündemi oldu.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle aslında pek çok kişinin tahmin ettiği bir öngörünün haberini paylaşmıştık. Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Çalıştayı"na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki 10 yılda insansız hava araçlarının çok daha gelişmiş olduğunu göreceğimizi söylemişti.

Ardından dünyanın pek çok ülkesinde hava taşımacılığı çalışmalarının bir parçası olan uçan taksilere değinen Bakan, uçan taksileri de göklerde görmeye alışmaya başlayacağımızı ifade etmişti. Bakanın bu sözlerinin ardından uçan taksi kavramı, sosyal medyada gündeme dönüştü. Bizler de sosyal medyada uçan taksiler için yapılan yorumlardan bazılarını sizler için derledik.

Uçan taksi açıklamasına gelen yorumlar:

Bakanın açıklaması:

"Akıllı ve otonom ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasıyla önümüzdeki on yılda, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini göreceğiz. Hava yolu ulaşımında çevre hassasiyetinin gereği olarak elektrikli ve hatta güneş enerjili uçaklar gündemimizde olacak. Bunun yanında modüler uçaklarla birlikte çok katlı uçaklar yaygınlaşacak. Sesle yarışacak hipersonik uçakların dönemi başlarken, uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor, açığa çıkmamış her türlü ihtiyacı yapabilecek şekilde çalışıyoruz. Tam da bu noktada, yerli ve milli imkânlarla ülkemizde de geleceğin hava araçlarının tasarlanmasında üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir. Devlet, sanayi ve üniversite iş birliğini artırmak, bilim üreten üniversitelerimizi ve gençlerimizi işin içine daha fazla katmak zorundayız."