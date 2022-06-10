NASA, bağımsız olarak çalışacak yeni ve özel bir ekip kurduğunu duyurdu. NASA'nın yeni ekibi, tanımlanamayan hava olaylarını inceleyecek. Yani NASA, başta UFO'lar olmak üzere gökyüzündeki tanımlanamayan olayları aydınlatmaya çalışacak.

Uzay çalışmaları konusunda dünyanın bir numarası olan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), resmi internet sitesinde önemli bir açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, özel bir ekip kurulacağı ve bu ekibin çok özel görevlerde çalışacağı ifade edildi. NASA, kurduğu özel ekiple açıklanamayan hava olaylarını bilimsel kapsamda inceleyecek. Bu açıklama, NASA'nın UFO'ları araştırmaya başlayacağının açık bir delili.

NASA tarafından yapılan açıklamalarda kurumun uzay gözlem araçlarının çok güçlü olduğu ve bunların Dünya'da gerçekleşen ve açıklanamayan hava olaylarında da kullanılabileceği belirtildi. NASA'nın üst düzey yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, Dünya'yı uzaydan gözlemleyecek güce sahip olduklarını, bu gücü kullanarak bilinmeyen şeyleri açığa çıkarabileceklerini söyledi. Zurbuchen'e göre bilimin tanımı aslında tam olarak NASA'nın yaptığı.

"Açıklanamayan hava olayları" tam olarak ne demek?

NASA, internet sitesindeki açıklamasında açıklanamayan hava olaylarını da tanımladı. Kuruma göre kurulacak ekibin çalışma alanı, gökyüzünde uçaklar ve doğa olayıyla ilgili olan ancak hiçbir şekilde açıklanamamış her şey olacak. Yani NASA, aslında UFO'ları da gözlemleyecek ve bunun ardındaki bilimi açığa çıkarmaya çalışacak. Atmosferde görülecek diğer açıklanamayan olaylar da NASA'nın araştırma konuları arasında yer alacak.

NASA, bağımsız çalışma ekibinin başına David Spergel'i getirdi. Ünlü bir astrofizikçi olan Spergel tarafından yapılan açıklamalarda, çalışmalara en gelişmiş veri setini toplayarak başlanacağı belirtildi. Bu bağlamda; siviller, hükümetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel şirketler, NASA'nın ekibine veri sağlayacak kaynaklar olacak. Sonra da elde edilen veriler üzerinden çalışmalar devam edecek. NASA'ya göre yapılacak çalışmalar 9 ay içerisinde tamamlanacak.